Pogačice sa čvarcima koje se listaju kao kroasani – evo kako da vam uvek uspeju

Otkrivamo kako da napravite pogačice sa čvarcima koje se listaju kao kroasani. Detaljan recept za savršenu teksturu i ukus svaki put.

Postoji taj poseban trenutak kada izvadite pleh iz rerne, a kuća zamiriše na nešto što ste jeli kao dete – toplo, masno, hrskavo, domaće. I baš tada shvatite da su pogačice sa čvarcima koje se listaju više od recepta. To je osećaj sigurnosti, topline i onog „još samo jednu“ koje niko ne ume da odbije. Ali da bi ispale savršeno, da se listaju kao kroasani i da ne budu tvrde sutradan, postoji nekoliko sitnica koje prave ogromnu razliku.

Pogačice sa čvarcima su jedno od onih peciva koje svi volimo, ali retko ko zna zašto nekad ispadnu savršeno mekane i lisnate, a drugi put tvrde ili suve. Istina je jednostavna: ključ je u temperaturi sastojaka, načinu preklapanja testa i kvalitetu čvaraka.

Prvo, čvarci moraju biti fino samleveni ili iseckani do skoro pa paštetaste teksture. Ako ostanu krupni, pogačice neće moći da se pravilno listaju. Drugo, testo mora biti dovoljno masno – ali ne premasno – jer upravo ta kombinacija brašna, masti i vazduha stvara slojeve. Treće, preklapanje je srce recepta: svaki put kada testo presavijete, stvarate novi sloj koji će se kasnije odvojiti pod prstima.

Recept za pogačice sa čvarcima koje se listaju

Sastojci:

500 g brašna

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

1 kvasac (suv ili pola svežeg)

250 ml mlakog mleka

1 jaje

80 g masti ili putera

250 g mlevenih čvaraka

1 jaje za premazivanje

Priprema:

1. Zamesite testo. U činiji pomešajte brašno, so i šećer. Dodajte kvasac, mlako mleko, jaje i mast. Zamesite mekano, glatko testo. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.

2. Ostavite da naraste. Pokrijte testo i ostavite ga 30–40 minuta da udvostruči volumen.

3. Prvo razvijanje. Testo razvucite u pravougaonik debljine oko 1 cm. Premažite ga mlevenim čvarcima u tankom, ravnomernom sloju.

4. Preklapanje. Preklopite testo kao pismo: levo preko sredine, desno preko svega. Ostavite da odmori 20 minuta.

5. Ponovite postupak. Još jednom razvucite, premažite čvarcima i preklopite. Ponovo odmorite 20 minuta. Ovo je ključ za listanje – svaki preklop stvara nove slojeve.

6. Formiranje pogačica. Razvucite testo na 1,5–2 cm debljine. Modlom vadite pogačice i ređajte ih na pleh.

7. Premazivanje i pečenje. Premažite jajetom i pecite na 200°C oko 20 minuta, dok ne porumene i ne zamirišu „na domaće“.

Zašto ovaj recept radi?

Kombinacija masti, pravilnog preklapanja i odmora testa stvara slojeve koji se pri pečenju odvajaju. Mleveni čvarci dodaju ukus i masnoću, ali i pomažu da se slojevi ne zalepe. Visoka temperatura rerne daje im onaj „šok“ koji ih podiže i otvara.

Kako da vam uvek uspeju

Za jače listanje: testo razvlačite nežno, bez pritiskanja.

Ako su čvarci suvi: dodajte kašičicu masti u njih pre mazanja.

Ako želite mekše pogačice: dodajte kašiku pavlake u testo.

Ako želite jači ukus: ubacite prstohvat bibera ili belog luka u prahu.

Zamena za čvarke: pašteta od čvaraka, mast sa sitnim čvarcima ili biljna mast (bez listanja, ali ukusno).

Miris koji okuplja ljude

Pogačice sa čvarcima koje se listaju nisu samo pecivo – to je mali ritual koji vraća toplinu u dom. Kada savladate preklapanje i odmor testa, uspevaće vam svaki put.

