Popajeva posna pita je najtraženiji recept ovih dana, idealna za dane posta

Recept je jednostavan, brz, a rezultat savršen! Popajeva posna pita oduševiće sve ukućane, Tražiće se parče više.

Idealna za dane posta. Popajeva posna pita je ukusan i hranljiv obrok koji će zadovoljiti ljubitelje povrća i one koji žele da jedu zdravije, bez upotrebe sastojaka životinjskog porekla.

Ova posna pita je odličan izbor za one koji poste, ali i za sve one koji žele da uživaju u laganoj i ukusnoj hrani.

Kombinacija spanaća, šampinjona i tofu sira stvoriće bogatstvo ukusa koje će oduševiti vaše nepce.Ova pita je savršen izbor za obrok tokom posnih dana, ali i za sve one koji žele da uživaju u zdravoj i laganoj hrani.

Kombinacija tofu sira i spanaća čini je bogatom hranljivim materijama, a šampinjoni dodaju poseban ukus, prenosi ona.telegraf.rs.

Popajeva posna pita pravi se po ovom receptu

Sastojci:

300 g svežeg spanaća

200 g šampinjona

200 g tofu sira

1 glavica crnog luka

3 čena belog luka

2 kašike maslinovog ulja

1 pakovanje kvasnog testa (ili posno lisnato testo)

1 kašičica soli

1/2 kašičice crnog bibera

1/2 kašičice muskatnog oraščića (opciono)

2 kašičice sušenog origana

1/2 šolje vode

Priprema:

Prvo se priprema nadev. Na srednje jakoj vatri, u tavi zagrejte maslinovo ulje. Dodajte sitno iseckani crni i beli luk i propržite dok ne postanu staklasti, oko 2-3 minuta. U tiganj dodajte šampinjone, prethodno iseckane na tanke listiće, i propržite ih dok ne omekšaju i sva tečnost ne ispari, oko 5-7 minuta. Zatim dodajte svež spanać i pržite još nekoliko minuta, dok spanać ne uvene. Posolite, pobiberite i dodajte muskatni oraščić, ako ga koristite. Sklonite tiganj sa vatre i ostavite da se smesa ohladi.

Sada spremite fil. U velikoj činiji, izgnječite tofu viljuškom dok ne postane kremast, pa ga pomešajte sa ohlađenim povrćem. Dodajte origano i dobro promešajte sve sastojke dok se ne sjedine.

Na radnu površinu stavite jedno lisnato testo i razvucite ga, tako da pokrije dno i strane pleha. Ako koristite kvasno testo, možete ga jednostavno razviti u željeni oblik. Preko testa ravnomerno rasporedite pripremljeni fil sa spanaćem, šampinjonima i tofu sirom. Prekrijte sa drugim delom testa, a ivice pažljivo pritisnite viljuškom da se ne bi otvorile prilikom pečenja.

Stavite pitu u prethodno zagrejanu rernu na 180°C i pecite oko 30-40 minuta, dok ne postane zlatno smeđa i hrskava na površini.

Kada je Popajeva posna pita gotova, izvadite je iz rerne i ostavite da se ohladi nekoliko minuta pre nego što je isečete na komade. Poslužite je toplu, uz jogurt ili neki posni umak po izboru.

