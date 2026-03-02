Najbolji recept za posnu carsku pitu: Puna je fila i mekana kao duša, a uspeva baš svima iz prvog pokušaja

Posna carska pita je spas za svaku trpezu jer donosi bogat ukus bez jaja. Mekana unutrašnjost će vas oduševiti na prvi zalogaj.

Tražite savršeno posno predjelo koje se ne mrvi čim ga uzmete u ruku? Posna carska pita često zna da bude suva ili gnjecava, ali ovaj recept menja sve predrasude o posnoj hrani.

Mnogi prave grešku jer preteruju sa brašnom misleći da će tako pita biti stabilnija. Ključ uspeha i vazdušaste strukture krije se u balansu tečnosti i kukuruznog brašna, što ćemo vam detaljno objasniti u nastavku.

Šta čini carsku pitu mekom?

Tajna savršene carske pite leži u korišćenju kisele vode i praška za pecivo koji testu daju vazdušastu strukturu i mekoću bez upotrebe jaja ili mleka.

Kada pripremate ovo slano pecivo, najvažnije je da sastojke ne mutite predugo. Previše mešanja razbija mehuriće vazduha, a upravo oni drže pitu visokom i mekom.

Potrebni sastojci za bogat ukus

Osnova svake dobre pite su kvalitetne namirnice. Za ovaj recept vam ne treba ništa skupo, već ono što verovatno već imate u kuhinji:

3 šoljice pšeničnog brašna (meko, tip 400)

3 šoljice kukuruznog brašna (ne palente, baš brašna)

4 šoljice kisele vode (sobne temperature)

2 šoljice ulja

1 kesica praška za pecivo

3 crvene kisele paprike (sitno seckane)

4 kisela krastavčića (sitno seckana)

100g maslina (opciono, ali preporučljivo)

Susam za posipanje

Priprema korak po korak

Uključite rernu na 200 stepeni pre nego što počnete sa radom. Topla rerna je obavezna jer prašak za pecivo reaguje odmah.

U dubljoj činiji prvo pomešajte suve sastojke: obe vrste brašna, so i prašak za pecivo. Ova pita sa povrćem zahteva da se tečni sastojci (kisela voda i ulje) dodaju postepeno. Mutite varjačom ili žicom, nikako mikserom na velikoj brzini. Smesa treba da bude glatka, nešto gušća od one za palačinke.

Nakon toga, ubacite iseckano povrće. Ovde imate slobodu da eksperimentišete. Neko voli da doda i barenu šargarepu ili praziluk. Bitno je samo da povrće bude dobro oceđeno od viška tečnosti kako mekano testo ne bi postalo gnjecavo tokom pečenja.

Izlijte smesu u pleh obložen papirom za pečenje. Pospite susamom i pecite oko 30 do 35 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnu boju. Čačkalicom proverite sredinu – ako izađe suva, vaša brza večera je spremna.

Kada se posna carska pita prohladi, secite je na kocke. Videćete da je struktura sunđerasta i da se ne raspada. Ovo je idealno rešenje kada vam treba pouzdan recept koji ne zahteva mnogo vremena, a nudi vrhunski gastronomski užitak.

Često postavljana pitanja

1. Da li mogu da koristim običnu vodu umesto kisele?

Ne preporučujemo. Kisela voda daje neophodnu rastresitost testu, dok bi obična voda učinila pitu zbijenom i teškom.

2. Kako da iseckam povrće da ne padne na dno pite?

Povrće treba seckati na što sitnije kockice i blago ih uvaljati u malo brašna pre dodavanja u smesu. Tako će ostati ravnomerno raspoređeno.

3. Koliko dugo pita može da stoji?

Ako je čuvate u zatvorenoj posudi ili pokrivenu folijom, pita ostaje sveža i meka do tri dana na sobnoj temperaturi.

Koje povrće vi najradije stavljate u posna peciva – da li se držite klasike ili volite da eksperimentišete sa pečurkama i blitvom? Pišite nam u komentarima!

