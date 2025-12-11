Posna pogača koja se sama diže preko noći – ujutru je veća od tepsije, a ostaje mekana 7 dana

Ova posna pogača koja se sama diže radi sav posao dok vi spavate. Otkrijte tajnu mekoće koja traje danima.

Svi volimo ukus toplog testa, ali retko ko ima vremena i energije za komplikovane pekarske procese. Upravo zato je posna pogača koja se sama diže postala pravi fenomen u kuhinjama širom sveta – ona rešava problem nedostatka vremena i garantuje uspeh čak i potpunim početnicima.

Ovaj recept nije samo uputstvo za pripremu hrane, to je vaša ulaznica u svet bezbrižnog pečenja. Zamislite da samo promešate sastojke kašikom uveče, legnete da spavate, a ujutru vas u činiji sačeka testo puno mehurića, spremno da postane najmekši hleb koji ste ikada probali. Tajna nije u vašem radu, već u vremenu.

Zašto je posna pogača bolja od klasičnog hleba?

Ključna razlika leži u dugoj, hladnoj fermentaciji. Dok vi odmarate, kvasac polako radi svoj posao. Ovaj proces omogućava razvijanje glutenske mreže bez ikakvog fizičkog napora s vaše strane. Rezultat je posna pogača koja se sama diže, sa strukturom koja podseća na najkvalitetnije zanatske hlebove – hrskava korica spolja, a unutrašnjost mekana kao duša. Pored toga, ovakav hleb je lakši za stomak jer dugotrajna fermentacija razgrađuje teže svarljive komponente brašna.

Priprema je jednostavna. Potrebno vam je:

500g mekog brašna (tip 400 ili 500)

400ml mlake vode (ne vrele!)

1 kašičica soli

Vrlo malo suvog kvasca (četvrtina kašičice je sasvim dovoljna)

Sve sastojke promešajte varjačom u činiji dok se ne sjedine. Testo će biti lepljivo i „čupavo“, ali ne brinite, tako treba da izgleda. Pokrijte posudu prozirnom folijom i ostavite je na sobnoj temperaturi 12 do 18 sati (idealno preko noći). Ujutru ćete videti magiju – testo će biti puno mehurića i drhtavo.

Kako da pogača bude još ukusnija?

Vrela posuda je zakon: Da biste dobili efekat profesionalne peći, pogaču pecite u šerpi sa poklopcem (pekač, vatrostalna ili tučana posuda) koju ste prethodno zagrejali u rerni na 230 stepeni.

Dodajte teksturu: Umešajte šaku semenki suncokreta ili lana direktno u brašno pre dodavanja vode za bogatiji ukus.

Čuvanje svežine: Iako je ova pogača ukusna i posle 7 dana, najbolje se čuva umotana u pamučnu krpu, a ne u plastičnu kesu, kako bi korica zadržala hrskavost.

Pitanja koja vas muče pre nego što uključite rernu

1. Da li mogu da koristim sveži kvasac umesto suvog?

– Naravno. Koristite veličinu zrna graška svežeg kvasca, rastvorite ga u vodi pre mešanja. Količina mora biti mala jer testo dugo stoji.

2. Šta ako nemam posudu sa poklopcem?

– Možete koristiti običnu tepsiju, ali je prekrijte aluminijumskom folijom prvih 30 minuta pečenja kako bi se para zadržala unutra, a zatim skinite foliju da se pogača zapeče.

Miris koji vraća u detinjstvo – spremite je već večeras

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ova posna pogača koja se sama diže nije samo recept – to je trenutak zajedništva i zadovoljstva koji ne zahteva od vas da budete rob kuhinje. Ne čekajte posebnu priliku, pomešajte sastojke večeras, iznenadite svoje najbliže ujutru i otkrijte zašto svi govore da je ovo jelo pravo čudo koje uspeva svima!

