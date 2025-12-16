Posni uštipci bez mleka i jaja: Mekani kao duša, ukusnije niste probali

Uštipci su odličan izbor za večeru. Brzo su gotovi, mekani kao duša i ukusni. Bez mleka i jaja idealni za vreme posta, a i ako ne postite.

Posni uštipci bez mleka i jaja odličan su izbor za brzu i ukusnu večeru ili dorčak. Bilo da postite ili ne, biće gotovi za samo pola sata i savršeno će vas zasititi.

Brzo su gotovi, savršeno mekani i ukusni. Za nešto više od pola sata, dobićete gomilu mekanih uštipaka i večera za celu porodicu će biti spremna.

Uštipci su odličan izbor za večeru. Brzo su gotovi, savršeno mekani i ukusni. A ako nešto ostane, mogu sutra da posluže kao užina. Ako postite, možete ih jesti sa džemom ili ajvarom. A ako ne postite, jedite ih sa sirom, pavlakom ili suhomesnatim proizvodima.

Upravo zato su uštipci jedno od onih jela koja uvek „spašavaju dan“. Prave se od sastojaka koje već imate u kući, ne traže posebnu veštinu, a svaki put ispadnu jednako dobri. Bilo da ih poslužite tople za večeru ili hladne kao brzu užinu, uvek će nestati sa stola brže nego što ste ih napravili.

Sastojci za posne uštipke:

350 g brašna

300 ml mlake vode

20 g svežeg kvasca

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

Priprema:

Razmutiti kvasac s mlakom vodom i šećerom pa odmah dodati so i postepeno dodavati brašno mešajući varjačom.

Ostaviti da smesa nadođe 20 minuta.

Kašiku umočiti u vodu, uzimati testo i stavljati u vrelo dublje ulje.

Pržiti sa svih strana dok ne dobiju zlatnu boju. Biće mekani kao duša i savršeno ukusni.

Posni uštipci bez mleka i jaja pokazuju da brza večera može biti i jednostavna i ukusna. Bilo da postite ili samo želite lagan, domaći obrok, ova verzija uvek dobro dođe. Spremni su za tren, zasite, a pritom ne zahtevaju nikakvu posebnu pripremu – idealan izbor za svako veče kada želite nešto toplo i brzo na stolu.

Još je bolje što se lepo kombinuju sa slanim i slatkim dodacima, pa ih lako prilagodite ukusu cele porodice i svakoj prilici.

