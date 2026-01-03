Posni uštipci mekani kao duša: Recept za omiljeni doručak Srba koji podseća na detinjstvo

Idealan izbor za brzi posni doručak – sprema se lako, a ukus će vas oduševiti! Posni uštipci mekani kao duša podsetiće mnoge na detinjstvo.

Napravite omiljeni doručak mnogih i koji će vas vratiti u detinjstvo. Posni uštipci mekani kao duša prave se po ovom receptu.

Među najpopularnijim jelima inače, pa tako i tokom posta su razne pikanterije od testa, a uštici su defintivno omiljeni na mnogim trpezama.

Evo kako se prave posni uštipci mekani kao duša i mirisni, koji će vas vratiti u detinjstvo. Svi koji su odrasli u Jugoslaviji dobro znaju da je svaka kuća u to vreme mirisala na ovo savršeno jelo.

Sastojci:

20 g svežeg kvasca ili 1 kesica suvog

250-300 ml mlake vode

400 g brašna

1 kašičica šećera

1/2 kašičice soli

ulje za prženje

Priprema:

Kvasac izdrobiti, pomešati sa mlakom vodom i dodati kašičicu šećera, pa ostaviti da se aktivira. Kada se kvasac aktivira dodati so i brašno, pa varjačom zamesiti glatko testo.

Testo dobro izlupati i ostaviti desetak minuta da naraste. U posudu za prženje sipati ulje, pa staviti da se zagreje. Kašikom vaditi uštipke i pržiti na umerenoj temepraturi. Vodite računa da se ravnomerno isprže sa svih strana.

Vadite uštipke na papirni ubrus, kako bi upio višak ulja.

Uštipke služite tople, a jednako su dobri i hladni. Možete ih jesti sa slatkim ili slanim nadevom, ili ih posuti šećerom u prahu.

(Krstarica/Glossy)

