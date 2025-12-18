Posno, a preukusno: Ove kiflice sa pivom nestaju sa tanjira brzinom svetlosti

Posne kiflice sa pivom – mekane, mirisne i hrskave. Brz recept koji nestaje sa tanjira i oduševljava goste.

Miris tek pečenih kiflica ima neku posebnu moć – u trenu pretvori kuću u najlepše mesto na svetu. Ove posne kiflice sa pivom upravo to rade: mekane su, mirisne i nestaju brže nego što ih izvadite iz rerne. Jednostavne su, praktične i savršene za svaku priliku, od posta do spontanog druženja.

Kiflice sa pivom su recept koji dokazuje da posno može biti jednako bogato i ukusno kao i mrsno. Njihova posebnost leži u jednostavnosti – od sastojaka koje već imate kod kuće do brzine pripreme koja spašava kada nemate mnogo vremena.

Osnovni recept:

500 g brašna

250 ml svetlog piva

100 ml ulja

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

1 prašak za pecivo

Sve sastojke sjedinite i umesite testo. Ostavite ga da odmori 15 minuta. Zatim ga podelite na loptice, razvucite i oblikujte kiflice. Pecite na 200°C oko 20 minuta dok ne dobiju zlatnu boju.

Zašto su posebne?

Pivo u testu daje mekoću i blagu aromu, dok ulje obezbeđuje hrskavu koricu. Rezultat su kiflice koje se jedu bez prestanka.

Ovaj recept je pouzdan i prilagođen svima – čak i onima koji tek ulaze u svet kuvanja. Idealne su za slavsku trpezu, porodični doručak ili večernje druženje.

Kako da kiflice budu još bolje:

Dodajte susam, lan ili mak na vrh za dodatnu hrskavost.

Umesto piva, koristite mineralnu vodu za blaži ukus.

Punjenje: posni ajvar, pečurke ili masline.

Testo možete zamrznuti – odmrznuto je jednako mekano.

Zašto ljudi vole posne recepte?

Prema istraživanju o prehrambenim navikama u regionu, preko 60% domaćinstava tokom posta traži brze i praktične posne recepte. Kiflice sa pivom se često pojavljuju na listama najtraženijih jer kombinuju jednostavnost i ukus.

Miris koji okuplja ljude

Ove kiflice sa pivom nisu samo recept – one su trenutak topline i zajedništva. Posne, a preukusne, dokaz su da jednostavne stvari donose najveću radost. Probajte ih već danas i podelite sa onima koje volite – jer sreća je lepša kada se deli.

