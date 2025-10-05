Prava seljačka pita – jeftina, izdašna i toliko dobra da brzo nestaje sa tanjira, tajna dobrog ukusa je jedan sastojak

A taj sastojak je – stari hleb!

Prava seljačka pita – jeftina, izdašna i toliko dobra da brzo nestaje sa tanjira.

Evo recepta za ukusnu i mekanu pitu od starog hleba, savršen način da iskoristite ostatke i uživate u jelu punom ukusa!

Sastojci:

– 400 do 500 g starog hleba

– 5 do 6 jaja

– 500 ml mleka

– 50 ml ulja

– 3 kašike kukuruznog ili pšeničnog brašna

– 300 do 350 g sira

– 1,5 kašičice soli

– 1 prašak za pecivo

– 500 g spanaća

Priprema:

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(youtube/Kuhinja Valentina Mašković)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com