Prava seljačka pita – jeftina, izdašna i toliko dobra da brzo nestaje sa tanjira, tajna dobrog ukusa je jedan sastojak

A taj sastojak je – stari hleb!
Prava seljačka pita – jeftina, izdašna i toliko dobra da brzo nestaje sa tanjira.
Evo recepta za ukusnu i mekanu pitu od starog hleba, savršen način da iskoristite ostatke i uživate u jelu punom ukusa!
Sastojci:
– 400 do 500 g starog hleba
– 5 do 6 jaja
– 500 ml mleka
– 50 ml ulja
– 3 kašike kukuruznog ili pšeničnog brašna
– 300 do 350 g sira
– 1,5 kašičice soli
– 1 prašak za pecivo
– 500 g spanaća
Priprema:
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(youtube/Kuhinja Valentina Mašković)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com