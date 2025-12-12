Prava vlaška pita od domaćih kora – hrska pod zubima, a fil se topi u ustima

Prava vlaška pita od domaćih kora je više od obroka – to je tradicija. Saznajte tajnu savršeno hrskavog testa i sočnog fila već danas.

Svi mi žudimo za ukusima koji nas vraćaju u bakinu kuhinju, tamo gde vreme staje, a mirisi govore jezikom ljubavi. Vlaška pita od domaćih kora nije samo jelo, to je zagrljaj na tanjiru. Ako misliš da je razvlačenje domaćih kora rezervisano samo za stare majstore, varaš se. Uz malo strpljenja i prave smernice, tvoja kuhinja će postati centar sveta za tvoju porodicu.

Tajna koju čuva vlaška pita od domaćih kora

Ono što ovaj recept izdvaja od mora drugih je jednostavnost sastojaka naspram bogatstva ukusa. Vlaška pita od domaćih kora, poznata i kao sukana pita, specifična je po načinu pripreme. Testo se ne suši, ono mora biti „živo“, elastično i spremno da upije masnoću koja mu daje onu čuvenu listanost. Kada zagrizeš, kora mora da prsne pod zubima, dok fil od praziluka i sira pruža savršen kontrast svojom kremastom teksturom.

Ključ nije u skupoj opremi, već u osećaju pod prstima. Kada jednom osetiš kako se meko testo razvlači gotovo samo od sebe, shvatićeš zašto se ovaj recept prenosi s kolena na koleno. Nema aditiva, nema skrivenih šećera – samo brašno, voda, so i vešte ruke.

Recept: Prava vlaška sukana pita

Sastojci za testo:

600g mekog brašna (tip 400)

350-400ml mlake vode

1 kašičica soli

2 kašike ulja (za testo)

Sastojci za fil i premazivanje:

3 struka praziluka (samo beli i svetlozeleni deo)

400g punomasnog sira (kravlji ili ovčiji)

Svinjska mast ili ulje za prskanje kora

So po ukusu (zavisi od slanoće sira)

Priprema:

1. Priprema fila: Praziluk sitno iseckaj i proprži na malo ulja dok ne omekša. Skloni sa vatre i pomešaj sa izmrvljenim sirom. Posoli ako je potrebno.

2. Mešenje testa: U dublju posudu sipaj brašno, dodaj so i postepeno dodaj mlaku vodu. Mesi rukom dok ne dobiješ glatko, srednje meko testo koje se ne lepi za prste.

3. Odmor: Podeli testo na 4-5 jufki (loptica). Premaži ih uljem, pokrij krpom ili prozirnom folijom i ostavi da odmore 20-30 minuta.

4. Razvlačenje: Na pobrašnjenom stolnjaku uzmi jednu jufku. Prvo je malo rastanji oklagijom, a zatim nauljenim rukama razvlači krajeve u krug dok ne postane tanka.

5. Filovanje i sukanje: Poprskaj razvučenu koru rastopljenom mašću ili uljem. Rasporedi deo fila po celoj površini. Pomoću stolnjaka urolaj koru. Zatim taj valjak uvij u spiralu (puža) i stavi u sredinu podmazane tepsije.

6. Slaganje: Ponovi postupak sa ostalim jufkama, nastavljajući spiralu tamo gde je prethodna stala.

7. Pečenje: Premaži pitu odozgo masnoćom. Peci u zagrejanoj rerni na 200°C oko 30-40 minuta, dok ne dobije zlatno-smeđu boju.

8. Kraj: Izvadite pitu, poprskajte je sa malo vode, pokrijte krpom na 10 minuta da „dahne“ i služite toplo uz jogurt ili kiselo mleko. Prijatno!

Zlatni saveti za savršenu koru – Ne preskači ovo!

Odmaranje testa je zakon: Nikada, ali nikada ne žuri sa razvlačenjem odmah nakon mešenja. Testo mora da odmori bar 20 minuta da bi gluten „popustio“.

Temperatura sastojaka: Voda za zamesivanje treba da bude mlaka, nikako vrela, a sir i praziluk sobne temperature kako ne bi šokirali testo.

Masnoća je ključ hrskavosti: Kombinacija ulja i masti (ili maslaca) daje najbolji rezultat. Mast daje prhkost, a ulje elastičnost.

Tanka, ali ne prozirna: Za vlašku pitu kore ne moraju biti tanke kao papir (kao za burek), ali moraju biti dovoljno elastične da se lepo uviju („suču“).

Trenutak istine na tvom stolu

Kada iz rerne izvadiš tepsiju, a kuhinjom se raširi miris pečenog testa i praziluka, zaboravićeš na sav umor. Vlaška pita od domaćih kora je dokaz da magija postoji i da je ti stvaraš svojim rukama.

Ne čekaj specijalnu priliku – današnji ručak može biti praznik. Zasuči rukave i isprobaj recept ispod, tvoji ukućani će ti biti zahvalni!

