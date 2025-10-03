Pravi burek se ne razvlači rukama – evo šta koristi stari pekar iz Sarajeva

Stari pekar iz Sarajeva otkriva zašto ruke nisu za razvlačenje bureka – i šta koristi umesto njih.

Ako misliš da se pravi burek razvlači rukama – varaš se. Stari pekar iz Sarajeva koristi drvenu oklagiju, ali ne bilo kakvu, već tanku, savitljivu i glatku kao staklo. Kaže da ruke greše, a oklagija pamti.

Zašto burek ne treba razvlačiti rukama?

Ruke često pregreju testo, kidaju ga i ostavljaju neravnomerne ivice. Oklagija, s druge strane, ravnomerno raspoređuje pritisak i omogućava da se testo razvuče tanko kao papir, bez pucanja.

Stari pekar tvrdi da je tajna u ritmu – ne u snazi. Ruke su za mešenje, oklagija za razvlačenje.

Kako se koristi oklagija da burek bude kao iz Sarajeva?

Testo mora da odstoji barem 30 minuta, pokriveno krpom. Pospe se brašnom, ali ne previše – samo da ne lepi. Oklagija se stavlja na sredinu i lagano se kotrlja ka ivicama. Pokreti treba da budu brzi, ali nežni, kao da maziš testo. Kad se razvuče, prebacuje se preko stola i dodatno tanji rukama, ali samo krajevi.

Koje greške najčešće pravimo kod razvlačenja bureka?

Previše brašna – testo postaje suvo.

Previše sile – testo puca.

Nedovoljno odmora – testo se ne razvlači.

Ruke umesto oklagije – burek bude debeo i gumen.

Zaključak za sve koji žele burek kao iz stare sarajevske pekare:

Oklagija je glavni alat, ne ruke.

Testo mora da odmori.

Pokreti treba da budu ritmični, ne nasilni.

Brašno se koristi štedljivo.

Tanjenje ide od sredine ka ivicama.

