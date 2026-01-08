Pravo remek-delo: Lepšu pitu sa sirom sigurno još niste probali! (VIDEO)

Jednostavan i ukusan recept za pitu sa sirom iznenadiće sve vaše goste jedinstvenim izglednom, jer deluje potpuno nesvakidašnje

Ako želite da iznenadite svoje goste, napravite ovo neverovatno ukusno jelo, koje podseća na pitu sa sirom, ali je definitivno nešto više. Ova pita sa sirom je samo za posebne prilike.

Jednostavan i neverovatno ukusan recept iznenadiće sve vaše goste jedinstvenim ukusom.

Potrebno je:

pakovanje kora za pitu

250 ml mineralne voda

1 čajna kašičica sode bikarbone (3 grama)

100 g sira

2 jaja

ulje (70 ml)

Priprema pite sa sirom

Pleh za pečenje podmažite uljem, a na sredinu postavite čašu ili posudu. Kore isecite na tračice širne 10 cm pa ih skupljajte poput lepeze i ređajte uz obod pleha dok ne popunite ceo krug. Sve ostale sastojke sjedinite u posudi i prelijte preko kora.

Pecite u rerni na 180°C 25 minuta.

Kako izgleda proces pripreme ove nesvakidašnje pite pogledajte u videu ispod:

