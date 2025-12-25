Prazna pita, a puna ukusa: Trik je u prelivu koji svi zaboravljaju

Ne bacajte novac na skupe sastojke! Ova prazna pita je dokaz da je tajna u prelivu. Napravite carsku večeru za manje od 30 minuta.

Koliko puta ste otvorili frižider, videli samo pakovanje kora i pomislili da nema šanse da od toga ispadne poštena večera? E, tu grešite! Ma pustite priče da pita mora da „puca“ od mesa ili starog sira da bi valjala. Najbolja prazna pita je ona koja se topi u ustima, a tajna uopšte nije u punjenju, već u onome čime kore „napijete“.

Verujte na reč, ovaj trik menja sve. Nećete verovati kako obične kore postaju specijalitet uz samo par sastojaka koje sigurno već imate u kuhinji. Zaboravite suve i žilave krajeve – uz ovaj metod, svaka kocka je savršenstvo.

Glavna caka: Preliv koji „diže iz mrtvih“

Da se ne lažemo, suve kore niko ne voli. Štos kod ove pite je u bogatom prelivu koji glumi nadev. Umesto da samo prskate uljem, napravićete emulziju koja će korama dati onaj šmek kao da ste unutra stavili pola kile kajmaka. Ovo provereno radi svaki put i nema greške.

Tajna je u kombinaciji jogurta i kukuruznog brašna (ili griza). Upravo taj griz nabubri tokom pečenja i stvori lažni sloj sira između kora. Kada se to pomeša sa jajima i praškom za pecivo, prazna pita postaje vazdušasta i mekana kao duša.

Šta vam je potrebno za ovaj trik?

500g kora za pitu (debljih, ako ima)

3 jaja (što svežija, to bolja boja)

1 šolja jogurta (ne štedite)

1 šolja kisele vode (za vazdušastost)

Pola šolje ulja

1 prašak za pecivo

4-5 kašika kukuruznog brašna ili griza

Malo soli

Brzi postupak: Kako se slaže savršena prazna pita

Nemojte da komplikujete, ovo ide kao podmazano. Prvo u jednoj činiji „zbućkajte“ jaja, jogurt, ulje, kiselu vodu, brašno i prašak za pecivo. To mora da bude glatka, tečna smesa. Posolite po ukusu, ali pazite da ne preterate ako su kore slane.

Uzmite pleh, podmažite ga i ređajte kore. Caka je u sledećem: svaku koru gužvajte kao harmoniku i slažite jednu do druge, nemojte ih samo ravno prostirati. Preko svakog reda gužvanih kora bogato prelijte smesu koju ste napravili. Neka pliva! Što više upije, to će biti sočnija.

Na kraju, sve što je ostalo od preliva istresite preko pite. Pospite sa malo susama ako volite, i pravac u rernu na 200 stepeni dok ne porumeni kao dukat. To je otprilike pola sata, zavisi od vaše rerne.

Zadovoljstvo koje miriše na dom

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ova prazna pita nije samo jeftin recept – to je trenutak čistog zadovoljstva kada okupite porodicu za stolom. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi traže parče više!

