Prazna pita ‘Sirotica’: Ukusnija od one sa mesom, a košta manje od 100 dinara za celu tepsiju

Otkrijte kako se pravi čuvena prazna pita sirotica koja oduševljava ukusom. Ovaj stari recept štedi novac, a ukućani će tražiti parče više.

Tajna neodoljivog ukusa krije se u završnom prelivu od jogurta i belog luka koji omekšava hrskave kore. Prazna pita sirotica ne zahteva meso ni sir, a pruža gastronomski užitak za minimalan novac.

Prazna pita sirotica je starinsko jelo od kora, vode i ulja, koje se na kraju preliva osvežavajućim, začinjenim jogurtom.

Zašto morate probati ovaj zaboravljeni recept?

Koliko puta ste se našli pred polupraznim frižiderom, želeći nešto toplo i domaće? Ovo je rešenje koje su naše bake redovno koristile u kriznim vremenima.

Ukus je toliko bogat da niko nije verovao da unutra nema mesa. Ušteda je ogromna, a priprema traje manje od pola sata.

Sastojci za pripremu (ispod 100 dinara)

500g gotovih kora za pitu

Malo ulja i vode (za prskanje)

So po ukusu

2 čaše jogurta

3 čena belog luka

Detaljan postupak pripreme

Uključite rernu da se greje na 200 stepeni dok pripremate sastojke. Pomešajte vodu i ulje u jednoj šolji sa malo soli.

Ređajte kore u podmazan pleh, gužvajući ih jednu do druge. Svaku koru poprskajte mešavinom ulja i vode.

Pecite pitu oko 20 minuta dok ne dobije zlatnu boju. Dok se prazna pita sirotica peče, sitno iseckajte beli luk i pomešajte ga sa jogurtom.

Mali trik koji menja sve: Hladan šok

Vrelu pitu odmah po vađenju iz rerne prelijte hladnim jogurtom. Ovo stvara savršen kontrast i čini da kore upiju svu aromu.

Kada čujete taj zvuk cvrčanja, znaćete da ste uspeli. Ostavite je da odmori pet minuta pre sečenja.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina koju svi obožavaju. Prazna pita sirotica nije samo recept, već lekcija da je jednostavnost često najukusnija.

Ne čekajte, iznenadite svoje najbliže već večeras i javite nam u komentarima kako vam je uspela!

