Bolje od domaće: Ova 3 sastojka pretvaraju kupovne kore u hrskavo savršenstvo iz bakine rerne

Preliv za kore transformiše obične kupovne listove u zlatno savršenstvo koje se topi u ustima. Probajte ovaj recept odmah!

Svi volimo ukus domaće pite, ali retko ko ima vremena da razvlači testo satima. Često kupite gotove kore, napravite sve po propisu, a rezultat bude suv i žilav. Rešenje nije u promeni marke testa, već u onome čime ga tretirate. Pravi preliv za kore pravi ogromnu razliku između prosečnog i vrhunskog obroka.

Šta čini idealan preliv za kore?

Idealan preliv za kore je emulzija masnoće, jogurta i griza koja dubinski hidrira suve industrijske listove i stvara vazdušaste džepove tokom pečenja, dajući testu potreban volumen.

Mnogi greše jer koriste samo ulje i vodu. Ta mešavina za premazivanje samo zamasti površinu, ali ne daje onaj vazdušasti efekat. Kroz iskustvo u kuhinji naučite da industrijsko testo traži dodatnu vlagu i teksturu koju mu je proces proizvodnje oduzeo.

Sveto trojstvo za savršenu pitu

Za ovu magiju potrebna su vam tri ključna sastojka koja verovatno već imate u frižideru. Ova tečnost za pite funkcioniše za gibanice, pite sa mesom, pa čak i za slatke varijante (uz oduzimanje soli, naravno).

Jogurt: Kiselina iz jogurta razbija gluten i čini kore mekšim.

Griz: Ovo je ključ. Griz bubri tokom pečenja i razdvaja listove testa, sprečavajući ih da se slepe.

Prašak za pecivo: Daje dodatnu rastresitost i onaj divan vizuelni volumen.

Naravno, u ovu bazu dodajete jaja i ulje kao vezivno tkivo, ali gornja tri elementa su ono što menja igru. Ovaj sos za hrskavost pretvara tanke listove u bogate slojeve.

Kako se pravilno koristi ovaj kulinarski trik za testo?

Postupak je jednostavan. Umutite jaja, dodajte šolju jogurta, pola šolje ulja, čašu griza i kesicu praška za pecivo. Ostavite da ova smesa za pitu odstoji desetak minuta pre nego što počnete sa radom. Griz mora malo da nabubri pre pečenja.

Svaku koru premažite bogato. Nemojte štedeti. Ljudi često samo „poprskaju“ kore, što je velika greška. Kora mora da upije tečnost da bi postala elastična. Kada složite pitu, ostatak preliva prelijte preko vrha. To će stvoriti onu neodoljivu zlatnu koricu koju svi jurimo.

Isprobala sam ovo na desetinama različitih proizvođača kora. Čak i one najjeftinije, koje deluju kao papir, postaju fantastične uz ovaj preliv za kore. Ne dozvolite da vas ubede da je kupovno testo nužno loše – samo mu treba prava priprema.

Mali vodič za savršen rezultat: Pitali ste nas…

Da li ovaj preliv može da se koristi za slatke pite?

Da, apsolutno. Samo izbacite so iz osnovne smese i dodajte malo šećera ili vanile u jogurt. Griz će i dalje raditi svoj posao razdvajanja kora.

Koliko dugo pita treba da stoji pre pečenja?

Preporučujem da složena pita odstoji bar 15 do 20 minuta pre nego što je ubacite u rernu. To dozvoljava kori da upije vlagu, što sprečava pucanje tokom pečenja.

Mogu li umesto jogurta koristiti kiselo mleko?

Možete, rezultat je veoma sličan. Kiselo mleko je gušće, pa ćete možda morati da dodate kašiku obične vode da bi se smesa lakše razmazivala.

Koja je vaša najveća katastrofa sa kupovnim korama koju ste uspeli da popravite?

