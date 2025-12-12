Preukusna proja sa sirom i jogurtom koju ćete smazati za tili čas: Svi će vam tražiti recept

Recept „na šolje“! Ova proja sa sirom i jogurtom je tako izdašna i mekana da ćete je smazati za tili čas. Pripremite se da delite recept!

Ova proja sa sirom i jogurtom je toliko mekana da ćete smazati pleh za tili čas! Napravite je „na šolje“, bez komplikacija i merenja.

Svaka domaćica ima svoj recept za koji tvrdi da je najbolji, a mi vam donosimo recept za proju sa sirom i jogurtom „na šolje“, kako biste što lakše i što brže pripremili ovaj starinski specijalitet.

Ova proja je savršena za brzi doručak. Korišćenje jogurta i ulja u kombinaciji sa vodom daje proji posebnu mekoću i sočnost, dok prašak za pecivo osigurava vazdušastu teksturu. Prilikom odmeravanja sastojaka koristite šolju od 200 mililitara.

Pripremite se da vam svi traže recept!

Sastojci:

2 jaja

šolja kukuruznog brašna ili palente

šolja belog brašna

šolja jogurta

pola šolje ulja

pola šolje vode (obične ili kisele)

kesica praška za pecivo

pola ravne kašičice soli

300 g sira

Priprema:

Pomešajte kukuruzno brašno, belo brašno, prašak za pecivo i so, pa dodajte tečne sastojke – jaja, jogurt, ulje, vodu ili kiselu vodu, i sve dobro sjedinite varjačom ili mikserom.

U umućenu smesu dodajte izmrvljen sir, pa još jednom sve dobro promešajte i sipajte u podmazan i brašnom posut pleh ili u kalupe za projice koje nije potrebno podmazivati.

Pecite proju u zagrejanoj rerni na 220 stepeni otprilike 25 do 30 minuta. Prijatno!

Izbegnite greške: Savršena proja uvek uspeva

Iako je recept za proju sa sirom i jogurtom jednostavan, postoje male greške koje domaćice često prave, a koje mogu uticati na krajnji rezultat. Pratite ove savete za garanciju uspeha.

Pre svega, obavezno koristite istu šolju (od 200 ml) za merenje svih sastojaka, jer je nepravilno merenje najčešći uzrok da proja bude suva ili previše tečna. Zatim, kada sjedinite suve i tečne sastojke, ne preterujte sa mešanjem.

Mućenje treba da traje samo dok se sve ne spoji, jer preterana obrada razvija gluten u belom brašnu, zbog čega proja postaje žilava umesto meka.

Takođe, rernu obavezno zagrejte na 220 stepeni pre nego što ubacite proju. Ako je stavite u hladnu rernu, prašak za pecivo neće reagovati na vreme, pa proja neće biti dovoljno vazdušasta.

I na kraju, vodite računa o siru: ne morate koristiti najskuplji, ali nemojte koristiti previše vlažan sir, jer će to doneti dodatnu tečnost u smesu. Ako je sir jako mokar, malo ga ocedite.

Prateći ove savete, vaša proja sa sirom i jogurtom biće savršeno vazdušasta, meka i sočna svaki put!

