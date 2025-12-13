Prhke kiflice sa svinjskom mašću: Magija ukusa pravo iz bakine kuhinje

Vratite miris detinjstva u dom uz prhke kiflice sa mašću. Otkrijte recept za testo koje se topi u ustima i budi najlepše uspomene.

Ovo nije samo još jedan recept za starinske kiflice, ovo je vaša karta za povratak u bezbrižne dane detinjstva. Prhke kiflice sa mašću su onaj klasik koji nikada ne izlazi iz mode i uvek donosi osmeh na lica.

Tajna nije u skupim sastojcima, već u jednoj jednostavnoj tehnici koju smo danas pripremili za vas. Prhke kiflice sa mašću zahtevaju samo malo ljubavi i pravi odnos sastojaka da bi se doslovno topile u ustima pri svakom zalogaju.

Sastojci potrebni za najbolje testo

Da biste napravili ovo malo čudo od testa, ne treba vam puno novca. Većinu sastojaka verovatno već imate u svojoj kuhinji. Ključ je, naravno, u kvalitetnoj masti.

Mast: 150-180 g (ključno za prhkost)

Brašno: oko 350 g (meko brašno tip 400)

Jaje: 1 komad

Šećer: 2 kašike kristal šećera

Arome: 1 kesica vanilin šećera, rendana kora limuna

Punjenje: Čvršći pekmez, orasi ili ratluk

Za posipanje: Šećer u prahu pomešan sa vanilom

Kako se prave savršene prhke kiflice sa mašću

Postupak je jednostavan, ali redosled je bitan. Prvo, utrljajte hladnu mast u brašno vrhovima prstiju dok ne dobijete mrvičastu smesu. Ovo je presudan korak – nemojte ga preskakati jer upravo on testu daje onu prepoznatljivu listanost.

Nakon toga, dodajte jaje, šećer, vanilu i limunovu koricu. Zamesite glatko testo koje se ne lepi za ruke. Ako je potrebno, dodajte još sasvim malo brašna. Umotajte testo u foliju i ostavite ga u frižideru bar 30 minuta. Hladno testo se lakše razvija i lepše lista tokom pečenja.

Kada se testo odmorilo, podelite ga na nekoliko loptica. Svaku lopticu razvijte u krug i isecite na trouglove. Na širi deo stavite kašičicu omiljenog džema ili oraha, pa pažljivo urolajte ka vrhu. Ređajte vaše prhke kiflice sa mašću u pleh obložen papirom za pečenje.

Tajna koju mnogi prećute: Zašto pucaju?

Da li vam džem uvek iscuri? Trik je u temperaturi i punjenju. Koristite isključivo čvrst pekmez ili džem. Takođe, rernu zagrejte unapred na 180 stepeni. Kiflice pecite oko 15 do 20 minuta, samo dok blago ne porumene po ivicama. Ne smeju da potamne previše, jer će izgubiti mekoću.

Vruće kiflice odmah uvaljajte u šećer u prahu. Toplota će otopiti donji sloj šećera i stvoriti onaj neodoljivi slatki omotač.

