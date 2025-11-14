Priprema za tren, nestaje za čas: Pita sa sirom da se raspametiš, zbog 1 sastojka bolja je i od gibanice (video)

Mekana i sočna pita sa sirom – tradicija na stolu, savršena ravnoteža ukusa i mirisa koja osvaja na prvi zalogaj.

Toliko je mekana i sočna da nećete moći da prestanete da je jedete – upravo takva je domaća pita sa sirom.

Njena zlatno-pečena korica krije bogat, kremast fil koji se topi u ustima, dok savršeno izbalansiran ukus podseća na mirisne kuhinje naših baka. Bilo da je spremate za porodični ručak ili kao iznenađenje za goste, ova pita je dokaz da jednostavni sastojci, uz pravu meru i malo ljubavi, mogu da stvore nezaboravan doživljaj.

Ono što ovu pitu izdvaja od drugih jeste savršena ravnoteža između hrskave korice i bogatog fila. Svaka kašika sira obavijena je tankim slojem testa koje se pretvara u zlatnu, mirisnu harmoniju tokom pečenja. Kada je izvadite iz rerne, toplina i miris šire se kuhinjom i stvaraju osećaj domaće udobnosti. Upravo ta jednostavnost i raskoš ukusa čine da pita sa sirom bude jelo kojem se uvek vraćamo – bilo za doručak, večeru ili kao slani zalogaj uz čašu jogurta.

Najlepša pita sa sirom, zbog nje se preskače burek iz pekare. Veoma lako se priprema, a sastojke već imate kod kuće.

Potrebno je:

4 jaja

150 gr brašna

200 gr kisele pavlake

150 gr sira

1 prašak za pecivo

100 ml ulja

soli

Priprema:

Umutiti jaja mikserom, dodati brašno sa praškom za pecivo i izmešati. Sir izdrobiti, pa dodati pavlaku, pa izmešati.

Dodati umućenim jajima, sipati ulje i sve polako izjednačiti. Sipati u podmazan pleh. Posuti susamom. Peći na 200 stepeni 40 minuta.

Pita sa sirom je mnogo više od običnog recepta – ona je spoj tradicije, mirisa doma i jednostavnih sastojaka koji se pretvaraju u pravo zadovoljstvo. Njena mekoća i sočnost osvajaju na prvi zalogaj, a precizne mere poput onih za šećer garantuju da svaki put ispadne savršena.

Bilo da je spremate za porodicu, goste ili samo da obradujete sebe, pita sa sirom ostaje jelo kojem se uvek vraćamo – jer u njoj pronalazimo toplinu, ukus i uspomene koje se ne zaboravljaju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com