“Propala domaćica” je ubedljivo najbrža pita na svetu: Ne zahteva nikakvu posebnu veštinu, a svi je vole!

Mnoge zaposlene domaćice nemaju vremena da sate provode pored šporeta. Upravo zato donosimo vam recept koji je brz i jednostavan.
A šta ako vam kažemo da postoji pita koja je spremna za rernu za manje od pet minuta, a na stolu je već za pola sata? Upravo takav recept pronašli smo na Jutjub kanalu Deda Miletova kuhinja.
Ova pita nosi simpatičan naziv „Propala domaćica„, koji je isključivo šaljivog karaktera i odnosi se na to da je toliko jednostavna za pripremu da svako može da je napravi, bez obzira na kulinarsko iskustvo, prenosi zena.blic.rs.
Pita je mekana, sočna i mirisna, a uz to ne zahteva nikakve veštine – samo par sastojaka i malo vremena, a rezultat je jelo koje će oduševiti celu porodicu.
Pita „Propala domaćica“
Potrebno je:
500 g gotovih kora za pitu
1 čaša pavlake
1 čaša jogurta
250 g sira
50 ml ulja
4 jaja
so po ukusu
susam za posipanje
Detaljnu pripremu pogledajte u videu na Deda Miletovom Jutjub kanalu.
