“Propala domaćica” je ubedljivo najbrža pita na svetu: Ne zahteva nikakvu veštinu, a svi je vole!

Iako je jesen već tu, poslednje što želite jeste da sate provodite pored šporeta. Upravo zato donosimo vam recept koji je brz i jednostavan.

A šta ako vam kažemo da postoji pita koja je spremna za rernu za manje od pet minuta, a na stolu je već za pola sata? Upravo takav recept pronašli smo na Jutjub kanalu Deda Miletova kuhinja.

Ova pita nosi simpatičan naziv „Propala domaćica„, koji je isključivo šaljivog karaktera i odnosi se na to da je toliko jednostavna za pripremu da svako može da je napravi, bez obzira na kulinarsko iskustvo, prenosi zena.blic.rs.

Pita je mekana, sočna i mirisna, a uz to ne zahteva nikakve veštine – samo par sastojaka i malo vremena, a rezultat je jelo koje će oduševiti celu porodicu.

Pita „Propala domaćica“

Potrebno je:

500 g gotovih kora za pitu

1 čaša pavlake

1 čaša jogurta

250 g sira

50 ml ulja

4 jaja

so po ukusu

susam za posipanje

Detaljnu pripremu pogledajte u videu na Deda Miletovom Jutjub kanalu.

