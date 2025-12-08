Rastu kao ludi bez kvasca i jaja: Najbrži posni uštipci – vazdušasti, mekani i ne upijaju ulje

Ovi posni uštipci su spremni za tren, ne piju ulje i ostaju mekani. Otkrijte recept koji uspeva svima iz prvog pokušaja!

Zamislite miris vrućeg testa koji se širi kuhinjom za manje od 15 minuta, bez čekanja da testo nadođe. Najbrži posni uštipci su recept koji spašava svako jutro i večeru kada su namirnice pri kraju, a ukućani gladni.

Umorni ste, gladni, a frižider skoro prazan? Posni uštipci rešavaju sve – spremni su za tren oka, mekani i lagani, bez jaja i kvasca. Tajna je u jednostavnoj hemijskoj reakciji praška za pecivo i tople vode, koja testu daje neverovatnu lakoću i pretvara ga u savršen brzi obrok.

Zašto su ovi posni uštipci bolji od klasičnih?

Često postoji zabluda da posna hrana ne može biti jednako ukusna kao mrsna. Međutim, kada probate ove uštipke, uverićete se u suprotno. Oni rastu kao ludi čim dotaknu vrelo ulje, formirajući zlatnu, hrskavu koricu spolja, dok unutra ostaju šupljikavi poput oblaka. Najveća prednost ovog recepta je što ovi posni uštipci ne upijaju masnoću kao sunđer. Zahvaljujući malom triku sa dodatkom alkohola ili sirćeta, ulje ostaje u tiganju, a ne u vašem zalogaju.

Sastojci koje sigurno imate u kući

Ne morate trčati u prodavnicu. Za pripremu vam je potrebno samo nekoliko osnovnih namirnica:

400g mekog brašna (tip 400 je idealan)

1 kesica praška za pecivo

300-350ml tople vode (ili kisele vode za dodatnu vazdušastost)

1 kašičica soli

Tajna sastojak: 1 kašika rakije ili sirćeta (ovo sprečava upijanje ulja)

Kako se pripremaju najbrži uštipci?

Priprema je toliko jednostavna da je mogu savladati i početnici. U dublju posudu sipajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i solju. Postepeno dolivajte vodu i mutite kašikom – mikser vam nije potreban. Smesa treba da bude gušća od one za palačinke, ali ređa od testa za hleb; mora da klizi sa kašike, ali ne da se razliva prebrzo. Na kraju dodajte kašiku rakije.

U tiganju zagrejte ulje (dubine bar 2 cm). Kašiku prethodno umočite u vrelo ulje da se testo ne bi lepilo, zahvatite smesu i spuštajte u tiganj. Pržite ih dok ne dobiju zlatnu boju sa obe strane. Videćete kako momentalno bubre i postaju okrugli.

Šta dodati za savršen ukus?

Iako su osnovni posni uštipci neutralnog ukusa, lako ih možete prilagoditi:

Za slanu varijantu: U testo umešajte malo suvog origana, belog luka u prahu ili sitno seckanog peršuna.

Za slatku varijantu: Dodajte kesicu vanilin šećera i rendanu koricu limuna, a gotove uštipke pospite prah šećerom.

Čarolija koja nestaje sa tanjira za tili čas

Miris doma je najlepši kada iz kuhinje dolazi toplina i ukus koji svi vole. Najbrži posni uštipci nisu samo obrok – oni su trenutak zajedništva i zadovoljstva uz minimalan trud. Ne čekajte posebnu priliku, obradujte svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto se upravo najbrži posni uštipci smatraju pravim čudom od brašna i vode.

