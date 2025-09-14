Recept koji se čuva generacijama: Evo kako se pravi najbolji domaći burek

Burek, često poistovećivan s pitom, potiče iz turske kuhinje gde se naziva börek, što znači “uvijati”. Iako se u Bosni i Hercegovini pod terminom burek smatra isključivo mesna savijača, kod nas ga zovu i one sa sirom, krompirom ili spanaćem. Idealno se služi topao uz čašu hladnog jogurta.

A pravi, starinski burek, čak i bolji nego onaj iz pekare, lako možete napraviti i sami. Otkrivamo i kako.

Tajna savršenog fila

Ključni sastojak je sveži kravlji sir punomasne teksture koji se raspoređuje u malim hrpicama između listova tankih kora. Umesto klasičnog mleka, koristi se mešavina mineralne vode, suncokretovog ulja i soli – ta tečnost daje kore hrskavost i laganu vlažnost iznutra.

Sastojci:

650 g gotovih kora za pite

500 g svežeg kravljeg punomasnog sira

½ kašičice soli

100 ml suncokretovog ulja

500 ml mineralne vode

Priprema korak po korak

Kalup premazati uljem, pa položiti dve kore i kratko ih pritisnuti rukama. Svaku sledeću koru premazivati pripremljenom mešavinom ulja, soli i mineralne vode, pa rasporediti deo sira. Ovako nastaviti dok se ne potroše sve kore i sir, vodeći računa da višak krajeva korica preklopite unutar kalupa.

Kada su poslednje dve kore položene i premazane, površinu izbodite čačkalicom na više mesta. Peći u prethodno zagrejanoj rerni oko 40 minuta na 200 °C, a pred kraj ukloniti foliju ili dodatno zapržiti koru da dobije zlatnosmeđu boju. Nakon pečenja, odvojiti rubove nožem, preokrenuti na dasku i pažljivo seći na trouglove.

Ovaj recept iz domaćih kuvara dokazuje da savršeni burek ne mora biti komplikovan – samo pratite jednostavan postupak i uživajte u neodoljivo sočnim i hrskavim korama!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com