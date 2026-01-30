Recept za jedan pravi i brzinski specijalitet: Turska pita bez kora koja je zapalila svet (video)

Recept za jedan pravi brzinski specijalitet: Turska pita bez kora koja je zapalila svet.
Brzo se pravi a super je ukusna.
Za brzinsku pitu ne trebaju vam kore, samo krompir, paprika i još par sastojaka.
Pite su super obrok koji može da se jede u raznim prilikama. Odličan je kao doručak, večera, užina ili predjelo.
Najpoznatija pite su burek i gibanica, a prava domaćinska je gužvara. Kada vam trebaju brza rešenja odlučite se da napravite pitu. U nastavku ćete pronaći recept za pitu sa povrćem, bez kora koja se pravi brzo i lako. Sjedine se svi sastojci i zapeku u rerni. Ova turska pita sa povrćem već godinama oduševljava ljude širom sveta, a na Youtubu ima preko 11 miliona pregleda.
Sastojci:
- 2 krompira
- 2 paradajza
- 3 zelene paprike
- 2 mlada luka
- 4 jajeta
- 1 kašičica soli
- 100 g feta sira
- 1 čaša ulja
- 1,5 čaša mleka
- 3,5 šolje brašna
- 2 kesice praška za pecivo
- rendani sir
Priprema:
Krompir, paradajz, zelenu papriku i zeleni luk isecite na sitne kockice. Paradajzu skinite kožicu. Zatim umutite jaja, pa dodajte povrće, so, seckanu fetu, ulje i mleko. Dobro promešajte. Na kraju dodajte brašno i prašak za pecivo. Kalup prečnika 32 cm premažite puterom. Sipajte smesu, pospite rendani sir preko i pecite na 200°C nekih 30-35 minuta.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
