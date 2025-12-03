Recept za krofne mekane kao duša: Bićete oduševljeni kada ih probate

Pržene krofne su male zlatne kuglice koje iznutra ostaju nežne i prozračne — a spolja imaju savršeno zlatnu, blago hrskavu koricu. Ako želite da vaša kuhinja miriše na detinjstvo i tople praznike, ovo je recept koji će vas oduševiti.

Prvo — napravite smesu:

500 g brašna za dizano testo

oko 100 g šećera

2 jaja

pola kocke svežeg kvasca (ili kesica suvog)

170 ml mleka

2 male kašičice rakije

2 male kašičice ruma

prstohvat soli

kora limuna ili pomorandže.

Dodajte 2 srednje velike rendane jabuke — to im daje dodatnu sočnost.

Priprema korak po korak:

Aktivirajte kvasac u malo mlakog mleka sa kašičicom šećera — sačekajte da „naraste“.

Umešajte šećer i koru u brašno, zatim dodajte aktivirani kvasac, jaja, mleko, rum i rakiju. Umesite glatko testo. Zatim dodajte rendane jabuke. Pokrijte testo i ostavite da naraste oko 1 sat

Zagrejte dobru količinu ulja u dubokom tiganju na srednjoj vatri — ulje ne sme biti previše vruće jer može spoljašnjost da izgori, dok je unutrašnjost sirova.

Izvadite male količine testa (koristite kesu za sladoled ili dve kašike) i pažljivo spustite testo u ulje. Manje krofne će se same okretati dok se prže; veće treba okretati viljuškom. Pržite dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju.

Izvadite na papirni ubrus da upije višak ulja, a zatim pospite šećerom u prahu. Poslužite dok su još tople.

Zašto su ove krofne tako „mekane kao duša“

Testo sa kvascem — za razliku od recepata koji koriste prašak za pecivo ili jogurt, kvasac daje prozračnu, laganu unutrašnjost i autentičan karakter.

Narendane jabuke u testu — jabuke dodaju vlagu i prirodnu sočnost, tako da testo nije suvo, već mekano i sočno iznutra.

Kontrolisano prženje — umesto prejake vatre, srednja temperatura ulja garantuje da krofne neće izgoreti spolja dok su iznutra sirove.

Saveti koji prave razliku

Ne pravite velike krofne — manje kuglice se ravnomernije peku i ostaju prozračne.

Ne preterujte sa testom u kašičici — ređa smesa bolje „naduva“ testo.

Poslužite odmah — topli zalogaji su najlepši: spolja nežno hrskavi, iznutra mekani i mirisni.

Probajte kod kuće — garantujemo da ćete osetiti razliku: ove krofne nisu obični slatkiši, već mali komadići radosti koji nestaju sa prvim zalogajem.

