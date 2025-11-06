Ludo testo koje sedam dana ostaje sveže i mekano: Za kiflice, pite, kolače, picu…

Zamislite – vikend jutro, frižider se otvara, a unutra vas čeka gotovo testo.
Za 15 minuta imate miris domaće pice, toplih kiflica sa kafom ili slatkih pita bez ijednog novog merenja ili merenja.
To je osećaj slobode u kuhinji koji ćete pamtiti.

Sveže umešeno ludo testo spremno za pečenje, koje uz dodatak meda ostaje mekano i sveže danima.
Dve stvari koje ćete zapamtiti o testu koje zovu „ludo testo“: nikada se ne raspada i uvek je spremno.

Ovo nije samo još jedan recept – to je trik koji menja način na koji pravite domaće peciva.

Zašto je posebno?

  • Zato što može da stoji u frižideru do 7 dana, a da ne izgubi svežinu ili mekoću.
  • To znači da testo možete napraviti u nedelju i koristiti ga do kraja nedelje – svaki put podjednako savršeno.
  • Bez lepljive katastrofe, bez stresa i bez sumnje da li će narasti.

Potrebni sastojci – ludo testo:

  • 1 kg brašna
  • 500 ml mleka
  • 2 jajeta
  • 100 ml ulja
  • 1 kocka svežeg kvasca
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera

Priprema – ludo testo:

Rastvorite kvasac i šećer u malo mlakog mleka i ostavite nekoliko minuta da se aktiviraju. Dodajte preostale sastojke i umesite glatko, elastično testo.

Ostavite da kratko naraste. Kada testo naraste, čuvajte ga u frižideru – može se čuvati do sedam dana bez gubitka kvaliteta.

Svaki put kada ga izvadite, testo će ponovo narasti kao da je sveže umešeno, a njegova tekstura će ostati mekana i elastična.

Trik sa hlađenjem

Kada testo naraste, prebacite ga u posudu sa poklopcem ili pokrijte folijom.

Ostavite ga u frižideru – i tu počinje magija.

Hladno zrenje mu daje aromu, elastičnost i tu savršenu teksturu koja čini da peciva pucaju pod prstima, a iznutra ostaju mekana kao oblak.

Svaki put kada vam zatreba, otkinite komad testa, ostavite da odstoji 15 minuta i pecite šta god želite – picu, kiflice, pite, štapiće ili čak lepinje.

Zašto ga zovu „ludo testo“?

  • Zato što svaki put uspeva, čak i ako niste navikli na pečenje.
  • Ne zahteva savršene uslove, ne samo da oprašta preciznost – oprašta sve.
  • Čak i ako ga zaboravite u frižideru nekoliko dana, dočekaće vas bolje nego pre.

Zaključak: jednostavno, a opet genijalno

Ako tražite testo koje uvek funkcioniše, ovo je recept koji vredi zapamtiti. Kada ga jednom isprobate, teško ćete se vratiti starim navikama.

Malo brašna, kap ulja, topla voda – i 7 dana bez brige.

