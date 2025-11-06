Ludo testo koje sedam dana ostaje sveže i mekano: Za kiflice, pite, kolače, picu…

Dve stvari koje ćete zapamtiti o testu koje zovu „ludo testo“: nikada se ne raspada i uvek je spremno.
Ovo nije samo još jedan recept – to je trik koji menja način na koji pravite domaće peciva.
Zašto je posebno?
- Zato što može da stoji u frižideru do 7 dana, a da ne izgubi svežinu ili mekoću.
- To znači da testo možete napraviti u nedelju i koristiti ga do kraja nedelje – svaki put podjednako savršeno.
- Bez lepljive katastrofe, bez stresa i bez sumnje da li će narasti.
Potrebni sastojci – ludo testo:
- 1 kg brašna
- 500 ml mleka
- 2 jajeta
- 100 ml ulja
- 1 kocka svežeg kvasca
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
Priprema – ludo testo:
Rastvorite kvasac i šećer u malo mlakog mleka i ostavite nekoliko minuta da se aktiviraju. Dodajte preostale sastojke i umesite glatko, elastično testo.
Ostavite da kratko naraste. Kada testo naraste, čuvajte ga u frižideru – može se čuvati do sedam dana bez gubitka kvaliteta.
Svaki put kada ga izvadite, testo će ponovo narasti kao da je sveže umešeno, a njegova tekstura će ostati mekana i elastična.
Trik sa hlađenjem
Kada testo naraste, prebacite ga u posudu sa poklopcem ili pokrijte folijom.
Ostavite ga u frižideru – i tu počinje magija.
Hladno zrenje mu daje aromu, elastičnost i tu savršenu teksturu koja čini da peciva pucaju pod prstima, a iznutra ostaju mekana kao oblak.
Svaki put kada vam zatreba, otkinite komad testa, ostavite da odstoji 15 minuta i pecite šta god želite – picu, kiflice, pite, štapiće ili čak lepinje.
Zašto ga zovu „ludo testo“?
- Zato što svaki put uspeva, čak i ako niste navikli na pečenje.
- Ne zahteva savršene uslove, ne samo da oprašta preciznost – oprašta sve.
- Čak i ako ga zaboravite u frižideru nekoliko dana, dočekaće vas bolje nego pre.
Zaključak: jednostavno, a opet genijalno
Ako tražite testo koje uvek funkcioniše, ovo je recept koji vredi zapamtiti. Kada ga jednom isprobate, teško ćete se vratiti starim navikama.
Malo brašna, kap ulja, topla voda – i 7 dana bez brige.
