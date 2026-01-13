Recept za najbolju kafansku pogaču iz bivše Jugoslavije: Meka kao duša, savršena i uz mrsnu i posnu trpezu

Recept za kafansku pogaču je jednostavan, ne zahteva dugu pripremu, a rezultat je testo koje neodoljivo miriše i nestaje sa stola

Praznična trpeza nezamisliva je bez pogače, one prave domaće čiji se miris širi celom kućom. A, mi vam donosimo recept za popularnu kafansku pogaču.

Ova pogača je upravo takva – skromna po sastojcima, a raskošna po mirisu i mekoći. Nekad je bila obavezna u kafanama širom bivše Jugoslavije ne samo kao deo praznične trpeze, već i tokom cele godine. Bila je kao „inventar“ uz karirane stolnjake i posudice za so i biber pre nego što stigne naručeni obrok, prenosi una.rs.

Posna pogača biće pravi praznik za nepca kako gurmanima, tako i onima koji za praznike neće uživati u ruskoj salati, pečenju i tortama. Recept je jednostavan, ne zahteva dugu pripremu, a rezultat je testo koje neodoljivo miriše i nestaje sa stola dok je još vruće. Idealna je uz ajvar, riblju ili bilo koju drugu čorbu, uz posne ili mrsne mezetluke, ribu ili pečenje.

Sastojci za kafansku pogaču:

pola kockice svežeg kvasca (20 g)

200 ml tople vode

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

3 kašike ulja

310 g brašna

Priprema kafanske pogače:

Sipajte toplu vodu u činiju, dodajte izdrobljeni kvasac, šećer i kašiku brašna, pa razmutite i ostavite desetak minuta da kvasac zapeni. Zatim dodajte preostalo brašno, so i dve kašike ulja, pa zamesite testo.

Pokrijte testo pamučnom krpom i ostavite ga na toplom mestu da naraste, dok ne udvostruči zapreminu. Nakon toga ga kratko premesite, oblikujte u pogaču i prebacite u podmazan pleh. Po želji, pogaču odozgo možete blago izbockati viljuškom i premazati uljem za lepšu koricu.

Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni dok ne porumeni.

