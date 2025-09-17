Recept za najbolju pitu bundevaru: Hrskava spolja, a sočna i ukusna kao duša iznutra

Omiljena poslastica mnogih iz bakine kuhinje.

Recept za najbolju pitu bundevaru na svetu!

Ako želite da napravite savršenu pitu od gotovih kora, biće vam potrebno malo vremena, nekoliko jednostavnih sastojaka, a nije potrebno previše kulinarskog umeća. Ovaj recept ne može da omane, a krajnji rezultat je pita koja ima ukus iz snova.

Jesen u Srbiji prepoznatljiva je po mirisu pečenih paprika, ali među najomiljenijim sezonskim namirnicama svoje mesto zauzima i bundeva.

Sa svojim fantastičnim ukusom i svestranošću, bundeva je podjednako popularna u slatkim i slanim jelima. Pored toga, cenjena je i zbog brojnih zdravstvenih koristi koje donosi ako se redovno konzumira.

Bundeva je bogata vitaminom C, kalcijumom, gvožđem, magnezijumom, fosforom i kalijumom. Zbog svog bogatog nutritivnog sastava, preporučuje se za jačanje imuniteta, zdravlje srca, kože, vida i za podršku metabolizmu.

Sastojci:

– 1 kg bundeve

– pakovanje tankih kora za pitu (oko 500 g)

– 10-20 kašika šećera (po ukusu)

– 1 kesica vanilinog šećera

– 1,5 kašičica cimeta

– 100 ml ulja

– 100 ml vode

– šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Očistite bundevu i dobro je izrendajte. Pospite šećerom, cimetom i vanilinim šećerom, promešajte i sklonite sa strane da bundeva dobro upije slatkoću i da pusti sok.

Uključite rernu da se greje na 200 °C.

Obložite pleh za pečenje pek-papirom, pa stavite jednu koru, Namažite je uljem, pa preklopite drugom korom, nju namažite uljem i vodom, pa stavite i reću koru. Ponovo namažite ulje i vodu i završite četvrtom korom. Na nju namažite malo soka koji je pustila bundeva, pa preko cele kore rasporedite četvrtinu rendane i ušećerene bundeve. Motajte kore u pitu, pa sve ponavljajte dok ne utrošite materijal.

Kada oblikujete sve, namažite ostatkom ulja i vode, pa ubacite da se peče oko pet do deset minuta na 200 °C, a zatim smanjite na 180 °C i ostavite da se peče dok ne dobije lepu zlatnu nijansu.

Kad se ohladi, pospite šećerom u prahu.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(espreso.rs)

