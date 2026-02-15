Recept za najbrže domaće uštipke: Bez čekanja da testo naraste

Odlični su i topli i hladni, nema toga ko ne voli uštipke. Ovo je recept za najbrže domaće uštipke. Ne morate čekati da se testo podigne.
Odlični su posluženi topli ili hladni, a mogu se kombinovati i sa slanim i sa slatkim prilozima. Ovo je recept za najbrže domaće uštipke.
Malo je ljudi koji ne vole uštipke. Odlični su posluženi topli ili hladni, a mogu se kombinovati i sa slanim i sa slatkim prilozima, pa nije ni čudo što ih svi vole. Međutim, njihova priprema ponekad može biti problematična jer morate mešati testo i pržiti ga.
Da uštedite vreme, donosimo vam recept za najbrže domaće uštipke food blogera @kuhinjica u kome ne morate da čekate da testo naraste.
Sastojci:
- 2 jaja
- 250 ml jogurta
- 350 g brašna
- 2 kašike ulja + za prženje
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1/2 kašičice suvog kvasca
Priprema:
Pomešati sve suve sastojke, pa u drugoj činiji umutiti jaja sa jogurtom i 2 kašike ulja.
Ovu smesu postepeno dodajte suvim sastojcima, mešajući dok ne dobijete srednje gusto testo.
U dubok tiganj sipajte ulje do dubine od 3-4 cm i ostavite da se zagreje na srednjoj vatri.
Zatim kašikom izdubite smesu za testo i ubacite u zagrejano ulje.
Pržite uštipke sa svih strana dok ne porumene, pazeći da ne zagore.
Poslužite po želji.
