Recept za najbrže domaće uštipke: Bez čekanja da testo naraste

Malo je ljudi koji ne vole uštipke. Odlični su posluženi topli ili hladni, a mogu se kombinovati i sa slanim i sa slatkim prilozima, pa nije ni čudo što ih svi vole. Međutim, njihova priprema ponekad može biti problematična jer morate mešati testo i pržiti ga.

Da uštedite vreme, donosimo vam recept za najbrže domaće uštipke food blogera @kuhinjica u kome ne morate da čekate da testo naraste.

Sastojci:

2 jaja

250 ml jogurta

350 g brašna

2 kašike ulja + za prženje

1 kašičica soli

1 kašičica praška za pecivo

1/2 kašičice suvog kvasca

Priprema:

Pomešati sve suve sastojke, pa u drugoj činiji umutiti jaja sa jogurtom i 2 kašike ulja.

Ovu smesu postepeno dodajte suvim sastojcima, mešajući dok ne dobijete srednje gusto testo.

U dubok tiganj sipajte ulje do dubine od 3-4 cm i ostavite da se zagreje na srednjoj vatri.

Zatim kašikom izdubite smesu za testo i ubacite u zagrejano ulje.

Pržite uštipke sa svih strana dok ne porumene, pazeći da ne zagore.

Poslužite po želji.

