Recept za najlakše domaće kiflice bez kvasca i praška za pecivo: Tope se u ustima, a prave se za 20 minuta

Ovaj jednostavan recept donosi mekane i mirisne kiflice punjene džemom koji ne zahtevaju kvasac ni prašak za pecivo; sastojci su osnovni, priprema je brza, a rezultat odličan uz čaj ili kafu.

Sastojci:

400 g brašna

prstohvat soli

200 g maslaca

200 g pavlake 15–20%

200 g džema

za posipanje na kraju preporučuje se šećer u prahu

Kako se priprema testo

Izrendajte maslac i pomešajte ga s brašnom pa trljajte rukama dok ne dobijete mrvičastu strukturu. Dodajte pavlaku i umesite testo. Stavite testo u najlonsku kesu i ohladite u frižideru 30 minuta.

Oblikovanje kiflica

Podelite ohlađeno testo na dve lopte, razvucite svaku na debljinu 2–3 mm i isecite u trouglove. Na svaki trougao stavite kašičicu džema i urolajte u male kiflice, pritom zatežući vrh kako se ne bi otvarali tokom pečenja.

Pečenje

Pecite kiflice na 170°C oko 35 minuta dok ne dobiju zlatnu boju. Nakon pečenja pospite ih šećerom u prahu i ostavite da se malo ohlade pre serviranja.

Saveti za najbolji rezultat

Hladan maslac daje slojevitu, mrvičastu teksturu pa ga držite u frižideru tokom rada; džem birajte gušći kako ne bi curio, a možete dodati i malo vanile u testo za intenzivniji miris.

