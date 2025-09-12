Recept za najmekše lisnate kiflice do sada, prosto se tope u ustima

Ako želite da uživate u zlatnim, lisnatim kiflicama mekšim nego ikada, ovaj recept sigurno će vam se svideti. Priprema traje oko sat i 40 minuta, uključujući dizanje testa i pečenje, a rezultat su mirisne kiflice idealne za doručak uz kafu ili večernji čaj.

Sastojci:

900 g običnog brašna

500 ml mleka

100 ml mleka

1 jaje

40 g svežeg kvasca

2 kašičice soli

1 kašičica šećera

200 g putera

Dodatno

brašno za posipanje radne površine

1 jaje za premazivanje kiflica

Priprema testa i slaganje:

Stavite šećer i kvasac u 200 ml mleka i ostavite da se kvasac aktivira. Dodajte ostatak mlakog mleka, ulje, jaje, so i aktivirani kvasac u brašno i umesite meko testo.

Podelite testo na 8 kuglica i svaku razvaljajte u krug prečnika oko 22 cm.

Prvu kuglicu pospite rendanim zamrznutim puterom, stavite drugu preko nje i ponovite postupak. Složite četiri kuglice jednu na drugu, ali ne stavljajte puter na poslednju, četvrtu kuglicu. Lagano pritisnite rukama, ostavite sa strane i ponovite sa preostale četiri kuglice.

Uzmite prvu turu od četiri kuglice i razvaljajte je u veliki krug prečnika oko 45 cm. Isecite na trouglove željene veličine i razvaljajte kiflice. Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Ponovite isti postupak sa drugim delom testa.

Pokrijte kiflice i ostavite 40 minuta. Premažite ih umućenim jajetom i pecite na 180 stepeni oko 25 minuta.

Uživajte u toplim, najmekšim lisnatim kiflicama koje se tope u ustima!

Recept je podelila Snježana Miškrić na Facebook stranici Index Recepta.

