Recept za najzdraviji hleb na svetu, pominje se još u Bibliji

Ukoliko želite da se rešite viška kilograma ili jednostavno samo hoćete da se hranite malo zdravije, odlična vest je da postoji savršen izbor za to. Čuveni Jezekiljev hleb popularan je širom sveta zbog svojih nutritivnih vrednosti i zdravih sastojaka.

Ovaj neobičan hleb ime je dobio po velikom biblijskom proroku Jezekilju. Priča kaže da se u Bibliji pominje hleb napravljen od raznih žitarica, i to na poseban način, a danas je oživeo u odličnom receptu koji vole mnogi. Posebnim ga čini to što je hranljiv, i to zahvaljujući proklijalim žitaricama, kojima se pospešuje apsorpcija hranjivih materija. Uz to, ovaj hleb ima manje ugljenih hidrata, te je odličan i za one na dijeti.

Sastojci:

750 g žitarica (pšenica, ovas, ječam, raž)

dovoljno vode da žitarice ogreznu u njoj

1 šolja meda

pola šolje maslinovog ulja

2 kašičice soli

2 paketića kvasca

Priprema:

Žitarice ostavite u vodi 24 sata, s tim što vodu treba menjati na dva do tri sata. Potom procedite i prekrijte vlažnom krpom. Čim se pojave klice, tj. sitne bele tačkice, odvojite 10 odsto sa strane, a ostalih 90 odsto sameljite u blenderu. Smesa će izgledati kao puding. Kvasac stavite da naraste sa malo tople vode, soli i šećera.

Pomešajte malo tople vode, med, ulje i so, umešajte u pripremljeno brašno, te sastavite sa nadošlim kvascem i ostatkom žitarica. Dobro promešajte i stavite u posudu do dve trećine visine. Ostavite da odstoji, pa pecite oko 50 minuta na 180 stepeni. Na kraju uvijte u krpu i secite tek pošto se ohladi.

