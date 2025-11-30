Recept za pitu s jabukama bez ijedne kapi ulja: Brzo se pravi i još brže nestaje sa stola

Najsočniji recept za pitu s jabukama bez ulja. Savršena za porodično okupljanje, napravite je za tren, a miris cimeta će vam ispuniti dom!
U toku toplih dana retko koja domaćica je spremala jela koja zahtevaju vreme i paljenje šporeta. Međutim, s dolaskom hladnijeg vremena, svi želimo da u toplini svog doma uživamo u slasnim zalogajima koji greju i dušu i telo.
Zato smo za vas pripremili recept za pitu s jabukama koja će vas oduševiti, a najbolje od svega je to što je bez kapi ulja, te, pored toga što je ukusna, ona je i veoma zdrava.
Sastojci:
- 1 pakovanje kora za pitu
- 1,5 kg jabuka
- 6 kašika griza
- 10 kašika šećera
- 100 g suvog grožđa
- 1,5 dl kisele vode
- šolja seckanih oraha
- 1 kesica vanil šećera
- kašičica cimeta
- šećer u prahu sa posipanje
Priprema:
Jabuke oljuštite, pa ih izrendajte na krupno rende i ostavite u veću posudu. Izmešajte ih sa šećerom, grizom, vanilin šećerom, orasima, cimetom i suvim grožđem.
Na radnu površinu stavite prvo jednu koru, premažite je kisleom vodom, pa preko nje stavite još dve kore i ponovite proces.
Na treću koru pospite malo šećera, pa stavite četvru koru i preko nje ravnomerno rasporedite fil.
Postupak ponavljajte dok imate materijala.
Rolate poređajte u pleh koji ste obložili papirom za pečenje i premažite ih kiselom vodom.
Pitu stavite u hladnu rernu i pecite je na 180 stepeni 45 minuta.
Kada je gotova, ostavite je da se prohladi, a onda je pospite šećerom u prahu.
Idealna poslastica za hladne dane!
Ova pita sa jabukama je pravi dokaz da ne morate praviti kompromise između zdravlja, brzine i ukusa. Trik sa kiselom vodom čini je sočnom i hrskavom, a odsustvo ulja znači da u njoj možete uživati bez griže savesti.
Uz miris cimeta, griza i oraha koji se širi kućom, ovo je savršen način da dočekate hladnije dane. Nema sumnje, nestaje sa stola i brže nego što se pravi!
Prijatno!
