Recept za posne kroasane koji se tope u ustima: Nećete moći da se zaustavite na jednom

Donosimo recept za posne kroasane koji se listaju kao knjiga. Toliko su vazdušasti i ukusni da nećete znati da su posni!

Listaju se kao knjiga i bukvalno se tope u ustima. Najbolji recept za posne kroasane koji garantuje da nećete moći da se zaustavite na samo jednom!

Ukoliko ste ljubitelj testa koje se razlistava kao knjiga, univerzalni kroasani postaće nezaobilazni deo vaše trpeze. Praktični su u danima posta – možete ih praviti bez ikakvog nadeva, ali i sa ajvarom, dinstanim šampinjonima, tunjevinom…

Ako ne postite, možete preko njih narendati kačkavalj i/ili napraviti nadev od sira i šunke. U slatkoj mrsnoj varijanti izvanredni su sa čokoladnim kremom.

Sastojci:

500 ml vode

1 kašika šećera

1 kašika soli

40 gr svežeg ili 10 gr suvog kvasca

100 ml ulja

1 kg mekog brašna

250 gr posnog margarina

Priprema:

U toplu vodu sipajte suvi ili sveži kvasac, šećer i malo brašna, pa ostavite da nadođe. Zatim dodajte pola kilograma brašna, so i ulje (ostavite dve kašike ulja za premazivanje).

Dobro izmesite testo, dodajući ostatak brašna. Testo premažite uljem i ostavite sat vremena da uskisne. Kad testo naraste, blago ga premesite i oblikujte u veliku kiflu. Podelite ga na pola, pa opet svaki deo na pola dok ne dobijete 16 jednakih komadića testa.

Od svakog komadića testa napravite lopticu, pa svaku lopticu razvijte oklagijom. Na svaki krug testa narendajte po malo margarina, pa ga preklopite drugim krugom testa, malo stisnite i opet narendajte margarin. Tako utrošite sve loptice od testa, premazujući iz između narendanim margarinom, da se testo lepo i bogato razlista kad bude ispečeno.

Naslagano testo pritisnite rukama od sredine ka ivicama, okrenite ga, pa ponovite postupak još nekoliko puta. Potom ga razvucite oklagijom i secite u obliku trouglova. Svaki trougao zamotajte u kiflicu i ređajte u podmazan pleh.

Kroasane premažite ostatkom otopljenog margarina, i po želji pospite morskom solju, susamom, kimom, lanom…

Testo nije slano, pa zato kroasane možete da punite pekmezom i da ih, kad se ispeku, uvaljate u prah-šećer.

U slanoj varijanti možete da ih punite ajvarom, dinstanim šampinjonima, tunjevinom… Ali, i prazni kroasani su prelepi – ukusni i vazdušasti.

Kad kroasane premažete margarinom, uključite rernu na 200 stepeni. Dok se rerna zagreje, ostavite kroasane još malo da narastu, pa ih pecite dok ne porumene.

Tajna savršeno razlistanog testa

Ako želite da vam kroasani zaista budu „kao knjiga“ i da se tope u ustima, morate znati nekoliko malih trikova, jer nije sve u receptu:

Temperatura Margarina: Ovo je najvažnije! Margarin koji rendate mora biti veoma hladan, gotovo iz zamrzivača. Kontrast između temperature hladnog margarina i tople rerne stvara paru koja razlistava testo.

Ne žurite s preklapanjem: Kada slažete krugove testa i margarina, ne pritiskajte ih snažno. Blago stiskanje je dovoljno. Oklagijom ih razvlačite nežno, polako, da ne potrgajte slojeve.

Duplo narastanje: Ne preskačite taj sat da testo prvi put uskisne, ali ni onih 15-ak minuta dok se rerna greje. To je ključ za njihovu vazdušastost. Kroasan koji se dobro odmorio i uskisao, je pola posla!

Nema više izgovora da ne napravite domaće kroasane. Savršeno meko testo, hrskava korica i miris koji osvaja – ovo je novi omiljeni dodatak vašoj trpezi. Pravite ih prazne, punite ih džemom, ajvarom, kremom, ali ih svakako pravite!

Šta čekate? Zamesite odmah, jer ćete želeti da ih jedete dok su još topli!

