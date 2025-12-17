Recept za posnu carsku pitu na vodi: Gotova za 10 minuta, a ukusna je kao i mrsna

Ovaj recept za posnu carsku pitu na vodi će vas oduševiti – toliko je sočna i mirisna da niko neće verovati da u njoj nema ni kapi ulja.

Našli smo savršen recept za posnu carsku pitu na vodi koji je bolji čak i od mrsne verzije. Brzo, lako i njam njam!

Carska pita, poznata još i kao španska, rado je viđen gost na trpezi, ali je u periodu posta ljudi „zaobilaze“, jer se po originalnom receptu sprema sa jajima, sirom i šunkom.

Zato vam predstavljamo recept za posnu carsku pitu na vodi koji je toliko jednostavan da uspeva svima, a ukusom nimalo ne zaostaje za mrsnom.

Sastojci:

250 gr pšeničnog brašna

250 gr kukuruznog brašna

1 kesica praška za pecivo

3 čaše kisele vode

1 kisela ili sveža paprika

1 šargarepa

1 tikvica

5 kiselih krastavčića

so, začini po ukusu

Priprema:

Svo povrće operite, očistite, papriku isecite na kockice, a tikvicu i šargarepu izrendajte.

U duboku posudu pomešajte brašno i prašak za pecivo, pa dodajte povrće, so, začine i sipajte kiselu vodu.

Mešajte dok ne razbijete grudvice od brašna.

Pleh u kom ćete peći obložite papirom za pečenje, pa ulijte smesu.

Ukoliko želite možete da pospete susam ili semenke bundeve.

Stavite u rernu na 180 stepeni i pecite 30 minuta.

Pitu isecite na kocke željene veličine i poslužite je toplu.

Najbolje se služi topla, a za potpuno iskustvo servirajte je sa posnim ajvarom ili uz kašiku posne pavlake (na bazi soje ili pirinča).

Kako pojačati ukus: Ideje za puniji posni fil

Iako je ova carska pita ukusna sama po sebi, postoje trikovi kojima ćete posni recept podići na još viši nivo, a sve je gotovo za manje od 10 minuta:

1. Dodatak za „mrsniji“ šmek

Za ukus sira: U smesu dodajte 2 kašike neaktivnog nutritivnog kvasca. On daje karakterističan, blagi „sirasti“ ukus bez masti.

Za dimljenu notu: Umesto šunke, dodajte šaku sitno iseckanog dimljenog tofua. Imaće strukturu i ukus koji podseća na meso.

2. Specijalni začini

Pored soli, koristite origano, malo dimljene paprike ili mešavinu italijanskih začina. Ovo će probuditi aromu povrća i učiniti je intenzivnijom.

Koliko dugo ostaje sveža i kako je pravilno čuvati?

Carska pita na vodi je najukusnija dok je topla, ali može dugo da zadrži svežinu.

Čuvanje: Na sobnoj temperaturi je preporučljivo čuvati je do 24 sata, dok u frižideru, dobro pokrivena folijom, može stajati i do 3-4 dana.

Zamrzavanje : Ako ste napravili veću količinu, pitu slobodno isecite na kocke i zamrznite je. Prethodno je čvrsto umotajte u foliju, a prilikom odmrzavanja preporučuje se zagrevanje u rerni kako bi povratila hrskavost.

Podgrevanje: Najbolje je podgrejati u toster rerni ili klasičnoj rerni na 150 stepeni, kako bi korica ostala hrskava. Izbegavajte mikrotalasnu pećnicu jer će pita omekšati.

Ova pita je dokaz da su najbolja jela često najjednostavnija. Bez kapi ulja, na vodi, a ipak kraljevska! Savršena je za sve koji brinu o zdravlju, poste ili jednostavno žele brz i ukusan obrok koji se topi u ustima. Ne čekajte sutra – napravite je već danas!

Podelite ovaj recept sa prijateljima koji poste, biće vam zahvalni do neba! Da li je vi pravite sa susamom ili bez? Pišite nam u komentarima!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com