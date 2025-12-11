Recept za savršenu carsku pitu: Mekana, izdašna i toliko dobra da se danima priča o njoj

Mekana kao duša! Recept za savršenu carsku pitu gotovu za 25 minuta. Lako se pravi, a svi će tražiti recept!
Pravo je vreme da sebi i svojim ukućanima prirpemite nešto ukusno, fino, može se reći i šareno, ali da ne provedete večnost u kuhinji pripremajući. Carska pita je upravo takvo jelo i retko ko joj može odoleti.
Miris, različiti sastojci u testu koje je mekano kao duša i šolja jogurta je sve što vam je potrebno za jedan fin i brz doručak.
Upravo takav recept vam i donosimo.
Sastojci za carsku pitu:
- 4 jaja
- 16 supenih kašika brašna
- 1 prašak za pecivo
- 200 mililitara jogurta
- 100 mililitara ulja
- 200 grama tvrđeg sira
- pola ravne kafene kašičice soli (ako se odlučite za sir koji je slan, so slobodno možete da izostavite)
- kesica kima ili susama (po želji)
- 50 do 70 grama šunke
- 70 grama kiselih krastavčića ili maslina
Priprema:
U činiju stavite razbijena jaja, dodajte brašno, prašak za pecivo, jogurt i ulje, sir i/ili masline, seckanu šunku, izrendan kačkavalj, sitno seckane kisele krastavčiće…, pa energično izmešajte varjačom. Za nekoliko minuta već će početi da se pojavljuju baloni u testu, što je znak da je ono spremno za pečenje.
Ulijte testo u silikonske kalupe za proju, pospite susamom ili kimom, stavite kalup u rernu i pecite carsku pitu 25 minuta na 200 stepeni.
Ukoliko nemate silikonski kalup, uzmite običnu tepsiju, premažite je uljem ili mašću, pospite malo brašna i onda sipajte testo, pa ga pospite kimom ili susamom. Pecite 25 minuta na 200 stepeni, pa ostavite da se malo ohladi i onda isecite na kocke. Ovako pripremljena carska pita može da stoji nekoliko dana i da ostane sveža.
Tri varijacije punjenja po želji
Jedna od najvećih prednosti carske pite je njena fleksibilnost. Pošto je testo neutralno i meko, ono odlično prima bilo koje slano punjenje. Ukoliko vam ponestane ideja, probajte ove tri popularne varijacije umesto standardnog sira i šunke:
- Lovačka pita (sa mesom): Koristite sitno seckani dimljeni vrat ili slaninu umesto šunke, dodajte malo crvene mlevene paprike i zrno bibera. Savršeno za jači doručak!
- Mediteranska pita (sa povrćem): Idealna ako želite posniju ili vegetarijansku varijantu. Dodajte seckanu crvenu papriku (svežu ili pečenu), malo vlašca i masline. Možete ubaciti i malo suvog origana za mediteranski šmek.
- Zelena pita (sa spanaćem/blitvom): U smesu ubacite šaku obarene i sitno seckane blitve ili spanaća. Ova kombinacija je odlična i vizuelno je privlačnija. Ovu varijantu često služe uz jogurt kao laganu večeru.
Ako želite da obogatite slavsku trpezu ili vam je potrebna posna varijanta koja je jednako mekana i izdašna, obavezno isprobajte recept za posnu carsku pitu!
Bilo da je služite toplu uz jogurt za doručak ili hladnu kao deo slavske trpeze, carska pita je izbor s kojim ne možete pogrešiti. Zbog jednostavnosti, brzine i izdašnosti, ovo je recept za savršenu carsku pitu koji ćete želeti da sačuvate!
