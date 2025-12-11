Recept za savršenu carsku pitu: Mekana, izdašna i toliko dobra da se danima priča o njoj

Najmekša pita! Ovo je recept za savršenu carsku pitu – brza je, izdašna, ostaje sveža danima i idealna je za doručak i svečane trpeze.

Mekana kao duša! Recept za savršenu carsku pitu gotovu za 25 minuta. Lako se pravi, a svi će tražiti recept!

Pravo je vreme da sebi i svojim ukućanima prirpemite nešto ukusno, fino, može se reći i šareno, ali da ne provedete večnost u kuhinji pripremajući. Carska pita je upravo takvo jelo i retko ko joj može odoleti.

Miris, različiti sastojci u testu koje je mekano kao duša i šolja jogurta je sve što vam je potrebno za jedan fin i brz doručak.

Upravo takav recept vam i donosimo.

Sastojci za carsku pitu:

4 jaja

16 supenih kašika brašna

1 prašak za pecivo

200 mililitara jogurta

100 mililitara ulja

200 grama tvrđeg sira

pola ravne kafene kašičice soli (ako se odlučite za sir koji je slan, so slobodno možete da izostavite)

kesica kima ili susama (po želji)

50 do 70 grama šunke

70 grama kiselih krastavčića ili maslina

Priprema:

U činiju stavite razbijena jaja, dodajte brašno, prašak za pecivo, jogurt i ulje, sir i/ili masline, seckanu šunku, izrendan kačkavalj, sitno seckane kisele krastavčiće…, pa energično izmešajte varjačom. Za nekoliko minuta već će početi da se pojavljuju baloni u testu, što je znak da je ono spremno za pečenje.

Ulijte testo u silikonske kalupe za proju, pospite susamom ili kimom, stavite kalup u rernu i pecite carsku pitu 25 minuta na 200 stepeni.

Ukoliko nemate silikonski kalup, uzmite običnu tepsiju, premažite je uljem ili mašću, pospite malo brašna i onda sipajte testo, pa ga pospite kimom ili susamom. Pecite 25 minuta na 200 stepeni, pa ostavite da se malo ohladi i onda isecite na kocke. Ovako pripremljena carska pita može da stoji nekoliko dana i da ostane sveža.

Tri varijacije punjenja po želji

Jedna od najvećih prednosti carske pite je njena fleksibilnost. Pošto je testo neutralno i meko, ono odlično prima bilo koje slano punjenje. Ukoliko vam ponestane ideja, probajte ove tri popularne varijacije umesto standardnog sira i šunke:

Lovačka pita (sa mesom) : Koristite sitno seckani dimljeni vrat ili slaninu umesto šunke, dodajte malo crvene mlevene paprike i zrno bibera. Savršeno za jači doručak!

: Koristite sitno seckani dimljeni vrat ili slaninu umesto šunke, dodajte malo crvene mlevene paprike i zrno bibera. Savršeno za jači doručak! Mediteranska pita (sa povrćem) : Idealna ako želite posniju ili vegetarijansku varijantu. Dodajte seckanu crvenu papriku (svežu ili pečenu), malo vlašca i masline. Možete ubaciti i malo suvog origana za mediteranski šmek.

: Idealna ako želite posniju ili vegetarijansku varijantu. Dodajte seckanu crvenu papriku (svežu ili pečenu), malo vlašca i masline. Možete ubaciti i malo suvog origana za mediteranski šmek. Zelena pita (sa spanaćem/blitvom): U smesu ubacite šaku obarene i sitno seckane blitve ili spanaća. Ova kombinacija je odlična i vizuelno je privlačnija. Ovu varijantu često služe uz jogurt kao laganu večeru.

Ako želite da obogatite slavsku trpezu ili vam je potrebna posna varijanta koja je jednako mekana i izdašna, obavezno isprobajte recept za posnu carsku pitu!

Bilo da je služite toplu uz jogurt za doručak ili hladnu kao deo slavske trpeze, carska pita je izbor s kojim ne možete pogrešiti. Zbog jednostavnosti, brzine i izdašnosti, ovo je recept za savršenu carsku pitu koji ćete želeti da sačuvate!

(Krstarica/Ona)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com