Recept za savršenu pitu zeljanicu: Mekana je kao pamuk, a tajna je u jednoj sitnici

Najveća draž ovog recepta je u tome što je dosta jednostavan, a veoma ukusan.
Pita sa gotovim korama je idealna zbog svoje jednostavne i brze pripreme, ali da bi kore ostale meke i sočne nakon pečenja, važno je znati pravu tehniku.
Sastojci:
– 500gr gotovih kora
– 250gr sira
– 200-300gr spanaća
– 6 jaja
– 1 kisela pavlaka
– 30ml kisele vode
– 2 kašika brašna
– 3 kašike griza
– 100ml ulja
– 200ml mleka
– 1 prašak za pecivo
Priprema: U činiji umutite jaja, so, mleko, griz, brašno, i prašak za pecivo – to je preliv s kojim ćete mazati korice.
Umitite fil od sira, zelja, pavlake, soli.
Korice premažite sa filom od jaja i mleka, pa filujte, urolajte korice i stavite u pleh. Kada ste sve korice filovali i složili u pleh, prelijte čitavu pitu ovim prelivom od jaja i mleka.
Pecite na 200 stepeni Celzijusa oko pola sata od 45 minuta.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
