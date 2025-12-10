Recept za slasnu pitu od gotovih kora: Pravi se za 10 minuta i ukusnija je od gibanice

Spremite pitu od pavlake za samo 10 minuta. Tvrdimo: ukusnija je od gibanice, a ne treba vam ni gram sira!
Na našem podneblju pita je jelo koje se veoma često nalazi na stolu. Prave se jednako i slatke i slane, od vučenih ili kupovnih kora, ali jedna je uvek na tronu – gibanica. Međutim, mnogi ljudi iz različitih razloga ne konzumiraju sir, a rado bi se počastili nečim jednako zasitnim i slasnim.
Zato vam danas donosimo recept za pitu koja je totalni hit i pravi se za samo 10 minuta, i to od gotovih kora! U sebi nema ni gram sira, ali je ukusom toliko bogata da je, usuđujemo se reći, ukusnija od prave gibanice. Sastojci su jeftini, a rezultat će vas oduševiti!
Sastojci:
- 500 gr kora za pite
- 750 gr kisele pavlake (1 kantica)
- 5 jaja
- 50 ml ulja
- 2 kašičice soli
- 2 kašike ulja + 1/2 šoljce kisele vode
Priprema:
Kiselu pavlaku sjedinite sa jajima, dodajte ulje i posolite. Kore podelite na gomilice po četiri. U šoljicu sipajte dve kašike ulja i dolijte kiselu vodu.
Koru poprskajte mešavinom ulja i vode, stavite drugu koru, na nju nanesite pola kutlače fila, pa stavite još jednu koru i sipajte još pola kutlače fila, stavite još jednu koru i još pola kutlače fila.
Savijte stranice kora ka unutra sa jedne i druge strane, pa savijte u rolat i ređajte u podmazan pleh. Tako radite dok imate materijala, a gotove rolate premažite mešavinom ulja i kisele vode.
Rernu zagrejte na 200 stepeni i pecite pitu dok ne porumeni, najmanje 30 minuta. Izvadite iz rerne, ostavite da se malo ohladi, pa isecite na parčad željene veličine i poslužite.
Saveti za sočnost i hrskavost
Ključ zašto ova pita bez sira nadmašuje klasičnu gibanicu leži u savršenoj kombinaciji kisele pavlake i kisele vode. Da biste maksimalno izvukli ukus i teksturu, sledite ova tri majstorska saveta:
- Pavlaka, ne samo jaja: Nemojte štedeti na kiseloj pavlaci. Ona je zadužena za neverovatnu sočnost fila. Pavlaka u kombinaciji sa jajima stvara kremastu masu koja se u toku pečenja spaja sa korama, dajući piti „mesniju“ strukturu.
- Tajni sastojak za hrskavost: Upotreba kisele vode (umesto obične) u mešavini za premazivanje je ključna. Mehurići kisele vode, u kombinaciji sa uljem, pomažu korama da se bolje podignu, stvarajući onaj divan, hrskavi sloj, dok unutrašnjost ostaje sočna.
- Temperatura pečenja: Iako je vreme pečenja oko 30 minuta, nemojte žuriti! Idealno pečenje počinje na višoj temperaturi (200°C) prvih 15 minuta da bi se kore zapekle, a zatim je smanjite na 180°C da bi se sredina dobro ispekla i dobila željenu teksturu.
Ako ste sumnjali da postoji pita koja može da sruši gibanicu sa trona, ova pita od pavlake je dokaz da čuda postoje! Ukusnija je od gibanice, a za njen uspeh zaslužna je neverovatna sočnost i kremasta tekstura koju joj daje kisela pavlaka. Brzina pripreme i činjenica da vam sir uopšte nije potreban, čine je savršenom kraljicom brze domaće kuhinje.
Ne verujete da je ukusnija od gibanice? Spremite je već danas i javite nam utiske!
