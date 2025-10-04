Rerna eksplodira od ovog ludog testa: Raste neverovatnom brzinom, stoji u frižideru 7 dana, a evo i recepta

 –  
Foto: unsplash.com/alienowicz

Ovo ludo testo postalo je hit na mrežama – raste kao iz vode, možete ga čuvati u frižideru čak nedelju dana, a ukus je neodoljiv!

Dok drugi traže komplikovane recepte, ovo jednostavno testo stvara neverovatne rezultate. Bilo da pravite pite, kiflice ili pizzu, svaki zalogaj biće mekan, ukusan i savršen – bez muke i dugog čekanja.

Sastojci za čarobno testo

  • 1 kg brašna
  • 500 ml mleka
  • 2 jajeta
  • 100 ml ulja
  • 1 kocka kvasca
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera

Kako se pravi?

  1. U malo toplog mleka rastopite kvasac sa šećerom.
  2. Dodajte ostale sastojke i umesite glatko testo.
  3. Pustite da naraste, pa ga čuvajte u frižideru do 7 dana.

Zašto svi obožavaju ovo testo?

Svaki put kada ga izvadite, ono raste kao tek umeseno. Idealno je za pite, kiflice, pizzu, pogačice – a ukus je uvek savršen!

Testo koje menja sve u kuhinji

Jednom kada ga probate, druge recepte više nećete ni pogledati.

Da li ste spremni da osetite čaroliju ludog testa?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com