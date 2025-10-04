Rerna eksplodira od ovog ludog testa: Raste neverovatnom brzinom, stoji u frižideru 7 dana, a evo i recepta

Ovo ludo testo postalo je hit na mrežama – raste kao iz vode, možete ga čuvati u frižideru čak nedelju dana, a ukus je neodoljiv!

Dok drugi traže komplikovane recepte, ovo jednostavno testo stvara neverovatne rezultate. Bilo da pravite pite, kiflice ili pizzu, svaki zalogaj biće mekan, ukusan i savršen – bez muke i dugog čekanja.

Sastojci za čarobno testo

1 kg brašna

500 ml mleka

2 jajeta

100 ml ulja

1 kocka kvasca

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

Kako se pravi?

U malo toplog mleka rastopite kvasac sa šećerom. Dodajte ostale sastojke i umesite glatko testo. Pustite da naraste, pa ga čuvajte u frižideru do 7 dana.

Zašto svi obožavaju ovo testo?

Svaki put kada ga izvadite, ono raste kao tek umeseno. Idealno je za pite, kiflice, pizzu, pogačice – a ukus je uvek savršen!

Testo koje menja sve u kuhinji

Jednom kada ga probate, druge recepte više nećete ni pogledati.

Da li ste spremni da osetite čaroliju ludog testa?

