Ruske piroške koje se tope u ustima: Jeftine, brze i niko im ne može odoleti

Isprobajte originalne ruske piroške! Lako se prave, testo je mekano kao duša, a nadev osvaja na prvi zalogaj.

Ove ruske piroške se tope u ustima, spremaju se rekordno brzo i provereno uspevaju čak i onima koji nikada nisu mesili.

Postoji razlog zašto su ruske piroške omiljeni specijalitet širom sveta. Ova verzija, napravljena sa testom od krompira, garantuje neverovatnu mekoću – doslovno se tope u ustima.

Ako tražite idealan, jeftin i zasitan obrok koji će oduševiti celu porodicu, ovo tradicionalno jelo je savršen izbor. Idealne su za doručak, večeru ili užinu.

Sastojci:

20 g kvasca

100 g krompira

50 g maslaca

350 g oštrog brašna

2 jaja

mleko

pavlaka

šunka

Priprema:

Kvasac razmutiti u posudi, dodati 3 kašike mleka i ostaviti da ukisne. U poseban sud staviti kuvani krompir, brašno, maslac i dva žumanceta, pa dodati kvasac. Sve dobro izmešati, posoliti i ostaviti da testo nadođe. Testo nakon toga izručiti na dasku i podeliti na četvrtaste komade, nadevati mešavinom pavlake i mlevene šunke. Zavijati kao piroške, pa pržiti na dosta masti.

Mali trikovi za savršene ruske piroške

Iako su same po sebi jednostavne, postoji nekoliko tajni koje će osigurati da vaše ruske piroške svaki put ispadnu kao iz najboljeg starinskog kuvara:

Krompir ispasirajte dok je još vruć kako biste izbegli grudvice. Upravo on daje testu tu specifičnu, „vazdušastu“ teksturu koja se razlikuje od bilo kog drugog peciva.

Pobrinite se da svi sastojci, naročito jaja i kvasac, budu sobne temperature. To omogućava testu da brže i pravilnije nadođe.

Da piroške ne bi upile previše masnoće, u mast ili ulje za prženje dodajte prstohvat soli ili kašičicu rakije. Piroške spuštajte u dobro zagrejanu masnoću, ali ih pržite na umerenoj vatri kako bi sredina bila savršeno pečena.

Iako je kombinacija pavlake i šunke klasik, ove piroške su izvrsne i sa sitnim sirom, prodinstanim mlevenim mesom ili čak u slatkoj varijanti sa čvršćim džemom.

Čim ih izvadite iz tiganja, odložite ih na kuhinjski ubrus. Tako ćete zadržati hrskavu koricu, dok će unutrašnjost ostati mekana i lagana.

Zašto ćete voleti ovaj recept?

Priznajte, ima li išta lepše od mirisa toplog domaćeg peciva koji ispuni dom? Ove ruske piroške nisu samo obrok – one su dokaz da se sa malo ljubavi i nekoliko osnovnih namirnica može stvoriti čarolija na stolu.

Bilo da ih služite uz jogurt za doručak ili kao toplo iznenađenje za večeru, budite sigurni da će se tražiti komad više.

