Ruske piroške kojima niko ne može odoleti: Prave se očas posla i uvek uspevaju, a sve košta manje od 300 dinara

Napravite ruske piroške koje se tope u ustima. Recept košta manje od 300 dinara, a ukus je neprevaziđen. Probajte za doručak!

Ruske piroške se lako prave, ne koštaju skoro ništa, a idealne su za doručak, večeru ili užinu. Obožavaće ih cela porodica!

Ako volite ukusne, domaće specijalitete, ali ne volite da provedete sate u kuhinji, ovaj recept je savršen za vas! Pripremite originalne ruske piroške na jedinstven način, sa tajnim dodatkom – testom od krompira. Upravo krompir čini testo neverovatno mekim i vazdušastim, pa se piroške tope u ustima. Obožavaće ih cela porodica, a idealne su za doručak, večeru ili užinu.

Najbolje od svega? Cela tura košta manje od 300 dinara!

Sastojci:

20 g kvasca

100 g krompira

50 g maslaca

350 g oštrog brašna

2 jaja

mleko

pavlaka

šunka

Priprema:

Kvasac razmutite u posudi, dodajte 3 kašike mleka i ostavite da ukisne.

U poseban sud stavite kuvani krompir (izgnječen), brašno, maslac i dva žumanceta, pa dodajte kvasac.

Sve dobro izmešajte, posolite i ostavite da testo nadođe (oko 30 minuta).

Testo nakon toga izručite na dasku i podelite na četvrtaste komade. Nadevite mešavinom pavlake i mlevene šunke (ili sira, pečuraka…).

Zavijte ih kao piroške, pa pržite na dosta masti dok ne porumene sa obe strane.

Nema ništa lepše nego kad kuća zamiriše na toplo, domaće pecivo, a vi znate da vas taj užitak nije koštao skoro ništa. Ove ruske piroške su dokaz da se najlepša jela kriju u prostim sastojcima koje već imate u špajzu. Krompir u testu nije tu slučajno – on mu daje onu prepoznatljivu mekoću koja se ne gubi ni kada se piroške ohlade.

Ako ih jednom napravite, videćete kako deca već nakon prvog zalogaja pitaju kada ćete ih ponovo mesiti.

Mali trik za savršenu koricu:

Da bi vam piroške bile vazdušaste i ‘šupljikave’, najvažnije je da kvasac bude svež i da ga ne ‘ubijete’ prevrelim mlekom – mleko treba da bude mlako, tek toliko da ga osetite pod prstom. I zapamtite, mast je ovde ključna! Piroške pržene na masti su lakše, hrskavije i ne ostavljaju onaj težak osećaj u stomaku koji zna da ostavi ulje.

Prijatno!

