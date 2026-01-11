Samo jedna čaša ovog extra preliva i pita će vam garant biti mnogo bolja nego ona iz pekare.

Ovo znaju samo iskusni pekari.

Tajna pite koja je istovremeno hrskava spolja, a sočna i mekana iznutra, krije se u jednostavnom prelivu koji koriste i profesionalni pekari. Reč je o proverenoj kombinaciji kisele (mineralne) vode i ulja. Ovaj preliv se sipa preko pite neposredno pre pečenja i upravo on stvara magiju – mineralna voda zahvaljujući ugljen-dioksidu daje pitama vazdušastu strukturu i mekoću, dok ulje garantuje savršeno zlatnu i hrskavu koricu.

Zaboravite na suve i žilave pite, jer uz ovaj trik svaka će vam uspeti, i to bez ikakve muke.

Zašto je ovaj preliv toliko dobar?

Da li ste se ikada pitali kako pekarima uspeva da dobiju onaj savršeni balans tekstura? Nije u pitanju nikakva skupa namirnica, već čista fizika i hemija u kuhinji. Gazirana voda, puna mehurića, tokom pečenja isparava i stvara paru unutar pite. Ta para podiže slojeve testa i čini ih neverovatno mekanim i rastresitim. Sa druge strane, ulje ima višu tačku ključanja od vode i ono se na površini ponaša kao da prži testo, stvarajući onu neodoljivu, hrskavu koricu koju svi volimo. Jednostavno, zar ne?

Precizna mera za savršen rezultat

Iako je recept krajnje jednostavan, za najbolje rezultate važno je pogoditi pravu razmeru. Na jednu standardnu pitu, urolanu ili slaganu u okruglom plehu, biće vam potrebno oko 1 decilitar kisele vode i pola decilitra ulja. Možete koristiti i otopljeni puter ili mast za još bogatiji ukus. Sastojke samo pomešajte u čaši i ravnomerno prelijte preko složene pite pre nego što je stavite u rernu. Nema potrebe za mućenjem ili posebnim tehnikama, samo pomešajte i prelijte.

Dodatni saveti

Ako želite da podignete stvari na još viši nivo, postoji još par trikova. U preliv možete dodati i prstohvat soli i praška za pecivo kako biste dodatno pospešili rast i ukus. Takođe, pitu pecite na malo jačoj temperaturi u početku, recimo na 220 stepeni prvih 10-15 minuta, a zatim smanjite na 180-200 stepeni i pecite do kraja. Na taj način će se korica brzo zapeći i postati hrskava, dok će unutrašnjost ostati sočna.

Kada je pita pečena, ostavite je da „odmori“ bar desetak minuta pre sečenja, kako se slojevi ne bi raspadali.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com