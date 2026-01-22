Samo pomešajte i pecite! Pita sa jogurtom spremna za 10 minuta – izdašna, jeftina i preukusna!

Brza pita sa jogurtom – recept koji se sprema za svega deset minuta, a daje izdašan, topao i mirisan obrok koji može da nahrani celu porodicu.
Ova pita je savršena za večeru jer kombinuje jednostavne sastojke koje gotovo svako ima kod kuće: jaja, jogurt, ulje, prašak za pecivo i kore za pitu. Priprema je toliko laka da će i početnici u kuhinji bez problema uspeti.
Sve što treba jeste da umutite jaja sa jogurtom i začinima, zatim da kore umačete u smesu i slažete u tepsiju. Na kraju se pita pospe susamom i peče dok ne dobije zlatnu boju. Rezultat je brzinska pita sa jogurtom koja je vazdušasta, mekana iznutra, a hrskava spolja.
Recept – Pita sa jogurtom
Sastojci:
- 500 g tankih kora za pitu
- 4 jaja
- 300 ml jogurta
- 100 ml ulja
- 1 prašak za pecivo
- so po ukusu
- susam za posipanje
Priprema:
1. Umutite jaja, dodajte jogurt, ulje, prašak za pecivo i so. Dobro sjedinite smesu.
2. Svaku koru umačite u smesu i slažite u podmazanu tepsiju.
3. Kada potrošite sve kore, prelijte ostatkom smese preko pite.
4. Pospite susamom po vrhu.
5. Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 40 minuta, dok pita ne porumeni.
Najčešća pitanja o brzinskoj piti sa jogurtom:
Koliko dugo se peče pita?
- Oko 40 minuta na 200°C, dok ne porumeni.
Može li se praviti unapred?
- Da, možete je pripremiti ranije i podgrejati u rerni.
Da li je pogodna za doručak?
- Naravno, brzinska pita sa jogurtom je odlična i za doručak uz šolju jogurta.
Može li se zamrznuti?
- Može, najbolje je zamrznuti već pečenu i ohlađenu pitu.
Ako tražite recept koji je brz, praktičan i sigurno uspeva, brzinska pita sa jogurtom je pravi izbor. Gotova je za deset minuta pripreme, peče se bez komplikacija, a daje obrok koji je i izdašan i ukusan. Idealna je za večernje trenutke kada želite da nahranite sebe i svoje najbliže bez stresa i dugog kuvanja.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com