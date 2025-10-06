Samo prave domaćice znaju ovu tajnu: Evo kako da vam pita uvek bude hrskava spolja, a sočna iznutra!

Trik sa jogurtom koji menja sve – evo kako da vam pita bude kao iz snova
Ako želite da vam pita bude i hrskava i sočna, ključ je u temperaturi rerne, vrsti pleha i jednom neobičnom triku: pre pečenja, koru premažite jogurtom pomešanim sa malo ulja.
Kako da pita ne bude gnjecava?
Pitu pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 220 stepeni, u plehu bez papira za pečenje. Jogurt i ulje daju korici zlatnu boju i sprečavaju da se testo natopi sokovima iz fila.
Gnjecava pita najčešće nastaje zbog sledećih grešaka:
- Pečenje na preniskoj temperaturi
- Korišćenje papira za pečenje koji zadržava vlagu
- Previše fila koji pušta sok
- Nedovoljno zapečena donja korica
Koji trik koriste domaćice za savršenu koru?
Premaz od jogurta i ulja je stari trik koji domaćice prenose s kolena na koleno.
Pomešajte:
- 3 kašike jogurta
- 1 kašiku ulja
- Po želji – prstohvat soli za dodatnu aromu
- Premažite svaku koru pre slaganja, a poslednju i odozgo.
Kako da pita ostane sočna, a ne masna?
Sočnost se postiže dobrim balansom fila i kore.
Saveti:
- Ne preterujte sa uljem u filu
- Koristite povrće koje ne pušta previše vode (npr. blitvu, praziluk)
- Dodajte kašiku griza u fil – upija višak tečnosti
Šta da zapamtite kad pravite pitu?
- Rerna mora biti dobro zagrejana
- Pleh bez papira za pečenje
- Jogurt + ulje za premaz
- Fino izbalansiran fil
- Ne štedite na korama – one drže strukturu
