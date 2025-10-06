Samo prave domaćice znaju ovu tajnu: Evo kako da vam pita uvek bude hrskava spolja, a sočna iznutra!

Trik sa jogurtom koji menja sve – evo kako da vam pita bude kao iz snova

Ako želite da vam pita bude i hrskava i sočna, ključ je u temperaturi rerne, vrsti pleha i jednom neobičnom triku: pre pečenja, koru premažite jogurtom pomešanim sa malo ulja.

Kako da pita ne bude gnjecava?

Pitu pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 220 stepeni, u plehu bez papira za pečenje. Jogurt i ulje daju korici zlatnu boju i sprečavaju da se testo natopi sokovima iz fila.

Gnjecava pita najčešće nastaje zbog sledećih grešaka:

Pečenje na preniskoj temperaturi Korišćenje papira za pečenje koji zadržava vlagu Previše fila koji pušta sok Nedovoljno zapečena donja korica

Koji trik koriste domaćice za savršenu koru?

Premaz od jogurta i ulja je stari trik koji domaćice prenose s kolena na koleno.

Pomešajte:

3 kašike jogurta

1 kašiku ulja

Po želji – prstohvat soli za dodatnu aromu

Premažite svaku koru pre slaganja, a poslednju i odozgo.

Kako da pita ostane sočna, a ne masna?

Sočnost se postiže dobrim balansom fila i kore.

Saveti:

Ne preterujte sa uljem u filu

Koristite povrće koje ne pušta previše vode (npr. blitvu, praziluk)

Dodajte kašiku griza u fil – upija višak tečnosti

Šta da zapamtite kad pravite pitu?

Rerna mora biti dobro zagrejana

Pleh bez papira za pečenje

Jogurt + ulje za premaz

Fino izbalansiran fil

Ne štedite na korama – one drže strukturu

