Samo prave domaćice znaju ovu tajnu: Evo kako da vam pita uvek bude hrskava spolja, a sočna iznutra!

 –  
Foto: Krstarica/AI

Trik sa jogurtom koji menja sve – evo kako da vam pita bude kao iz snova

Ako želite da vam pita bude i hrskava i sočna, ključ je u temperaturi rerne, vrsti pleha i jednom neobičnom triku: pre pečenja, koru premažite jogurtom pomešanim sa malo ulja.

Kako da pita ne bude gnjecava?

Pitu pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 220 stepeni, u plehu bez papira za pečenje. Jogurt i ulje daju korici zlatnu boju i sprečavaju da se testo natopi sokovima iz fila.

Gnjecava pita najčešće nastaje zbog sledećih grešaka:

  1. Pečenje na preniskoj temperaturi
  2. Korišćenje papira za pečenje koji zadržava vlagu
  3. Previše fila koji pušta sok
  4. Nedovoljno zapečena donja korica

Koji trik koriste domaćice za savršenu koru?

Premaz od jogurta i ulja je stari trik koji domaćice prenose s kolena na koleno.

Pomešajte:

  • 3 kašike jogurta
  • 1 kašiku ulja
  • Po želji – prstohvat soli za dodatnu aromu
  • Premažite svaku koru pre slaganja, a poslednju i odozgo.

Kako da pita ostane sočna, a ne masna?

Sočnost se postiže dobrim balansom fila i kore.

Saveti:

  • Ne preterujte sa uljem u filu
  • Koristite povrće koje ne pušta previše vode (npr. blitvu, praziluk)
  • Dodajte kašiku griza u fil – upija višak tečnosti

Šta da zapamtite kad pravite pitu?

  • Rerna mora biti dobro zagrejana
  • Pleh bez papira za pečenje
  • Jogurt + ulje za premaz
  • Fino izbalansiran fil
  • Ne štedite na korama – one drže strukturu

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com