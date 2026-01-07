Sastojci za ovu pitu koštaju jedva 150 dinara i pravi se za tili čas: Recept koji ćete obožavati!

Ovaj recept za pitu sa krompirom gotov je za 20 minuta, a ukus je neprevaziđen. Najjeftiniji i najbrži recept na internetu!

Recept iz sveske vaše bake! Nema čekanja – tepsija puna pite mirisne kao detinjstvo, gotova za tili čas.

Iskreno, kome se danas sprema nešto komplikovano, a da pritom isprazni novčanik? E, pa imamo pravu stvar za vas! Ovo je onaj tip pite koji ispadne fantastično čak i kada ste umorni.

Sastojci su smešno jeftini, sve ćete naći u kući, a za manje od pola sata imate topao, zasitan obrok. Recept ćete sačuvati u svesci, verujte nam!

Sastojci:

500 g krompira

1 glavica crvenog luka

5 supenih kašika brašna

200 ml mleka

50 ml ulja

2 jaja

2 kašike soli

1 kašika bibera

Priprema:

Krompir oljuštiti i iseckati na kockice. Luk očistiti i iseckati na što sitnije komade. Dodati sve ostale sastojke i dobro promešati.

Izliti u nauljenu tepsiju veličine 20×40 cm. Peći 20 minuta na 250 stepeni. Ostaviti da se ohladi, pa tek onda iseckati.

Trik za bolji ukus: Kako pitu obogatiti?

Ponekad vam treba malo promene, zar ne? Iako je ova pita sjajna u osnovnoj verziji, nemojte se libiti da je obogatite onim što već imate. Pored soli i bibera, obavezno dodajte malo suvog biljnog začina ili šaku peršuna. Ako volite da jelo „greje“, prstohvat ljute paprike će biti pun pogodak. I za kraj, da pita bude hrskava, pre pečenja je pospite susamom.

Videćete, ove male tajne ne koštaju skoro ništa, a ukus odmah ode na viši nivo.

Zadovoljstvo za celu porodicu (i vaš novčanik!)

Eto, vidite i sami: za savršenu pitu nisu potrebni ni skupi sastojci ni sati stajanja pored šporeta. Najlepše je što je ova pita uvek pun pogodak i ukusna je i topla i hladna. Samo je poslužite uz jogurt ili sezonsku salatu, ali pre toga – obavezno je dobro ohladite! Ne žurite sa sečenjem, strpljenje se isplati.

Sačuvajte ovaj recept za dane kada vam treba brza, topla, domaća sreća. Prijatno vam bilo!

