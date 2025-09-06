Savršene krofne bez kvasca – trik koji niko ne koristi, a menja sve

Krofne bez kvasca koje menjanju pravila – trik koji štedi vreme, a daje savršen rezultat.

Zaboravi na čekanje da testo naraste i na komplikovane korake. Ako si ikada poželeo da napraviš krofne koje su mekane, mirisne i gotove za manje od pola sata – ovo je recept koji menja igru. I da, bez kvasca. Zvuči kao prevara, ali nije. Trik je u jednom sastojku koji svi imamo, ali retko koristimo na pravi način.

Kako funkcioniše trik sa praškom za pecivo?

Umesto kvasca, koristi se prašak za pecivo – ali ne bilo kako. Ključ je u kombinaciji sa jogurtom i kratkom termičkom obradom. Jogurt daje vlažnost i blagu kiselost, dok prašak za pecivo odmah reaguje i podiže testo. Rezultat? Krofne koje šušte pod zubima, a ne traže sat vremena čekanja.

Sastojci koji ti trebaju:

2 jaja

200 ml jogurta

2 kašike šećera

1 vanilin šećer

1 prašak za pecivo

350 g brašna (po potrebi dodaj još)

prstohvat soli

ulje za prženje

šećer u prahu za posipanje

Priprema bez stresa

Umuti jaja sa šećerom i vanilin šećerom, dodaj jogurt, pa postepeno umešaj brašno sa praškom za pecivo i solju. Testo treba da bude mekano, ali da se ne lepi. Razvuci ga na pobrašnjenoj površini, modlom vaditi krofne i pržiti ih u dubokom ulju dok ne porumene. Pospi šećerom u prahu i uživaj.

Zašto ovaj recept radi?

Zato što koristi hemijsku reakciju odmah, bez fermentacije. Idealno za one koji nemaju vremena, ali žele domaći ukus. I da, krofne ostaju mekane i sutradan – ako ih uopšte ostane.

Recept koji menja pravila igre – bez kvasca, bez čekanja, a rezultat izgleda kao da je nastajao satima. Savršen za one trenutke kada treba brzo, a da izgleda spektakularno. Krofne koje nestaju brže nego što se naprave, a trik koji ih čini savršenim retko ko koristi.

