Savršene pamuk kiflice za doručak, užinu ili večeru: Najmekše što ste probali, tope se u ustima (video)

Kad ih jednom napravite po ovom receptu nećete ih praviti nikako drugačije. Pamuk kiflice su najmekše što ćete ikada isprobati od peciva.

Pamuk kiflice su savršeni doručak, večera ili užina, a ovih nećete moći da se zasitite. Biće to nešto najmekše od peciva što ste ikada probali, naprosto se tope u ustima.

Kiflice su omiljeno pecivo na našem podneblju. Svaka domaćica ima barem nekoliko recepata za iste i minimum jedan omiljeni. A kod kiflica je najvažnije da budu ukusne, mekane i da ih ima mnogo, kako bi zadovoljila nepca svih ukućana, ali i kako bi ostao koji komad za narednih dan ili dva.

Ovako pripremljene biće mekane i naredna dva dana, pod uslovom da ostane koje parče, pa ovu tvrdnju i u praksi dokažete. Napravite kiflice meke kao pamuk. Nakon što savladate ovaj recept, nećete ih praviti nikako drugačije. Mogu da budu i slane i slatke, vi izaberite kako više volite.

Sastojci:

900 g brašna tip 500

1 kesica suvog kvasca (7gr)

2 jaja

400 ml toplog mleka

180 ml ulja

1 kašika šećera

1 kašičica soli

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com