Savršeni posni slavski kolač – tajna pogače koja očarava sve goste

Posni slavski kolač ne mora da bude komplikovan da bi bio ukusan i dostojan slavske trpeze

Ako tražite recept za posni slavski kolač koji je istovremeno jednostavan, a daje rezultate — mek, mirisan i dostojan svake slave — evo jednog koji vas neće izneveriti. Malo sastojaka, jasno vođeni koraci i taj slatki trenutak kad testo naraste… i kolač u rerni pusti miris koji mami s nogu.

Priprema je dostižna čak i ako vam je ovo prvi put, a krajnji rezultat izgleda kao iz pekare.

Šta vam treba: sastojci i priprema korak-po-korak

Sastojci (za jednu pogaču)

1 kg oštrog brašna (tip 400

4,5 dl vode (mlake)

1 dl ulja

1 svež kvasac

4 kašičice šećera

2 kašičice soli

Priprema

U mlaku vodu dodajte kvasac i šećer, sačekajte da kvasac „odreaguje“. Zatim dodajte ulje, so i brašno, i zamesite glatko, elastično testo. Ostavite ga da naraste dok ne udvostruči volumen.

Kada naraste, podelite testo na 4 dela — 3 jednaka i 1 manji deo.

Razvucite prvi deo testa da pokrije dno.

Drugi deo testa razvucite i isecite na 12 jednakih trouglova; poređajte ih po prethodnom sloju.

Treći deo ponovite isto kao drugi — složite trouglove preko prvog sloja, pa vrh svakog trougla preklopite (gornji u levo, donji u desno), da se pri pečenju „rascveta“ kao cvet.

U prazno mesto u sredini stavite onaj četvrti, manji deo testa. Ostavite da kolač još jednom naraste oko sat vremena.

Pecite u rerni zagrejanoj na 200 °C dok ne porumeni — obično dovoljno kad dobije zlatnu boju, a pleh/dno bude lakši kad ga podignete.

Tajne lepe i mekane pogače

Testo ne sme biti ni suviše tvrdo, ni premokro. Mekano, elastično testo daje najbolju teksturu.

Strpljenje sa dizanjem: pustite testo da naraste dovoljno pre pečenja — to je ključno za mekoću i vazdušnost.

Pravilno slaganje slojeva: pažljivo poslagani trouglovi (i pravilno preklapanje) pomažu da se kolač u rerni „otvori“ i dobije lepo oblikovan cvet.

Pleh dobro podmažite i pobrašnite: testu treba prostor da „diše“, i neće se lepiti.

Kontrola pečenja: svaka rerna peče drugačije — pratite da spolja porumeni, a iznutra ostane mekan.

Na kraju dobijete pogaču koja ima zlatnu koricu, ali je iznutra mekana i vazdušasta. Kada je razlomite ili isečete — videćete onaj prepoznatljiv krug sa slojevima, prijatno topao hleb-kolač koji mami na prvi zalogaj. Miris sveže pečenog testa ispuniće kuću, a dekor (čak i minimalan) daje svečanost stolu.

U danima posta ili za svečane prilike — ovo je rešenje koje donosi toplinu doma, osećaj tradicije i komplimente od svih koji probaju.

