Seljačka pita prste da poližeš – a jeftino i lako, toliko dobra da brzo nestaje sa stola.

Evo recepta za ukusnu i mekanu pitu od starog hleba, savršen način da iskoristite ostatke i uživate u jelu punom ukusa!

Ako volite jednostavna, domaća jela koja mirišu na detinjstvo i kuhinju naših baka, ova seljačka pita biće pravo otkrovenje. Brza je, jeftina i ne traži nikakvu posebnu kulinarsku veštinu – samo malo starog hleba i volju da od jednostavnih sastojaka napravite nešto što se brzo jede, jer nestaje čim se iznese na sto. Idealna je kada želite da iskoristite ostatke iz kuće, a opet pripremite ručak ili večeru koja će sve oduševiti.

Sastojci:

– 400 do 500 g starog hleba

– 5 do 6 jaja

– 500 ml mleka

– 50 ml ulja

– 3 kašike kukuruznog ili pšeničnog brašna

– 300 do 350 g sira

– 1,5 kašičice soli

– 1 prašak za pecivo

– 500 g spanaća

Priprema:

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(youtube/Kuhinja Valentina Mašković)

