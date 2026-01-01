Seljačka pita prste da poližeš – a jeftino i lako, toliko dobra da brzo nestaje sa stola.
Evo recepta za ukusnu i mekanu pitu od starog hleba, savršen način da iskoristite ostatke i uživate u jelu punom ukusa!
Ako volite jednostavna, domaća jela koja mirišu na detinjstvo i kuhinju naših baka, ova seljačka pita biće pravo otkrovenje. Brza je, jeftina i ne traži nikakvu posebnu kulinarsku veštinu – samo malo starog hleba i volju da od jednostavnih sastojaka napravite nešto što se brzo jede, jer nestaje čim se iznese na sto. Idealna je kada želite da iskoristite ostatke iz kuće, a opet pripremite ručak ili večeru koja će sve oduševiti.
Sastojci:
– 400 do 500 g starog hleba
– 5 do 6 jaja
– 500 ml mleka
– 50 ml ulja
– 3 kašike kukuruznog ili pšeničnog brašna
– 300 do 350 g sira
– 1,5 kašičice soli
– 1 prašak za pecivo
– 500 g spanaća
Priprema:
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(youtube/Kuhinja Valentina Mašković)
