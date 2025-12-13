Sipana pita sa jabukama i grizom: Nema mleka ni jaja, a nešto je najukusnije što ste do sada probali

Nećete verovati kako je ukusna ova sipana pita sa jabukama i grizom. Sve se samo sipa u pleh, a rezultat je sočna i hrskava fantazija!

Nema jednostavnije pite! Sipana pita sa jabukama i grizom se pravi bez jaja, bez mleka i bez ijedne kore. Osvojiće vas sočnost i miris.

Kada zahladi, ništa ne greje dom kao miris pečenih jabuka, a ova sipana pita od jabuka i griza je dokaz da magija u kuhinji ne mora da traje satima. Tajna je u njenoj revolucionarnoj jednostavnosti: nema razvlačenja testa, nema komplikacija, nema mleka ni jaja!

Sve se jednostavno sipa u pleh – i rerna odradi svoje. Ova pita je nešto najukusnije i najlakše što ćete ikada probati!

Tajna je u jednostavnosti

Nema razvlačenja testa, nema komplikacija. Sve se jednostavno sipa u pleh – i rerna odradi svoje.

Recept za savršenu sipanu pitu

3 veće jabuke

1 šolja brašna

1 šolja griza

1 šolja šećera

1 prašak za pecivo

100 g margarina

cimet po želji

Jabuke izrendati, pomešati suve sastojke i ređati: sloj mešavine, sloj jabuka, sloj mešavine. Na vrh narendati hladan maslac. Peći 30 minuta na 200°C.

Zašto je toliko posebna?

Zato što je u isto vreme sočna i hrskava. Slatka i osvežavajuća. I jer je spremna za tren oka – taman dok kuvate kafu ili čaj.

Nema lepšeg osećaja od mirisa domaće pite koja se širi kućom. A ova, napravljena bez muke, vraća detinjstvo i tera da posegnete za još jednim parčetom.

Kako ovu pitu podići na još viši nivo

Iako je sipana pita od jabuka i griza savršena u svojoj jednostavnosti, možete je obogatiti sa samo jednim ili dva dodatka, a da ne zakomplikujete proces:

Dodajte orahe ili lešnike: Ako želite dodatnu hrskavost i bogatiji ukus, u suvu smesu slobodno dodajte pola šolje seckanih oraha ili lešnika.

Ako želite dodatnu hrskavost i bogatiji ukus, u suvu smesu slobodno dodajte pola šolje seckanih oraha ili lešnika. Aroma ruma: U rendane jabuke možete dodati kašičicu ekstrakta ruma. Ukus će postati kompleksniji, savršen za zimske dane.

Nema lepšeg osećaja nego kad vam se kućom širi taj topli miris jabuka. Uživajte u ovom čudesnom kolaču, jer ono dokazuje da su najukusnije i najdomaćinskije stvari u životu uvek i najjednostavnije!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com