Sjajan brzinski specijalitet: Turska pita bez kora koja je zapalila svet (video)

Brzo se pravi a super je ukusna – sjajna turska pita koju prosto morate da isprobate.

Recept za odličan brzinski specijalitet: Turska pita bez kora koja je zapalila svet.

Brzo se pravi a super je ukusna.

Za brzinsku pitu ne trebaju vam kore, samo krompir, paprika i još par sastojaka.

Pite su super obrok koji može da se jede u raznim prilikama. Odličan je kao doručak, večera, užina ili predjelo.

Najpoznatija pite su burek i gibanica, a prava domaćinska je gužvara. Kada vam trebaju brza rešenja odlučite se da napravite pitu. U nastavku ćete pronaći recept za pitu sa povrćem, bez kora koja se pravi brzo i lako. Sjedine se svi sastojci i zapeku u rerni. Ova turska pita sa povrćem već godinama oduševljava ljude širom sveta, a na Youtubu ima preko 11 miliona pregleda.

Sastojci:

  • 2 krompira
  • 2 paradajza
  • 3 zelene paprike
  • 2 mlada luka
  • 4 jajeta
  • 1 kašičica soli
  • 100 g feta sira
  • 1 čaša ulja
  • 1,5 čaša mleka
  • 3,5 šolje brašna
  • 2 kesice praška za pecivo
  • rendani sir

Priprema:

Krompir, paradajz, zelenu papriku i zeleni luk isecite na sitne kockice. Paradajzu skinite kožicu. Zatim umutite jaja, pa dodajte povrće, so, seckanu fetu, ulje i mleko. Dobro promešajte. Na kraju dodajte brašno i prašak za pecivo. Kalup prečnika 32 cm premažite puterom. Sipajte smesu, pospite rendani sir preko i pecite na 200°C nekih 30-35 minuta.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

