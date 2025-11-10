Sjajna ideja: U kipuću vodu sipajte jogurt, dodajte brašno i dobićete idealan doručak! (VIDEO)

Ovo je divna i laka alternativa hlebu koju možete napraviti samo od jogurta, vode, brašna i malo soli. Svi ćete voleti ovaj doručak

Sipajte jogurt u kipuću vodu, dodajte brašno i dobićete sjajan doručak!

Zaboravite na odlazak u prodavnicu kad vam ponestane hleba, jer vam predstavljamo jedan sjajan recept.

Sastojci:

1 šolja vode (200 ml)

1 šolja jogurta (200 g)

2 šolje glatkog brašna (250 g)

1 kašičica soli

Za fil (opciono):

puter

sir

paradajz

korijander

salata

Priprema:

Sipajte vodu u lonac, zatim lonac prebacite na šporet, poklopite i pustite da proključa. U kipuću vodu dodajte jogurt, pa dobro izmešajte lopaticom. Kuvajte oko 4-5 minuta.

Kada istekne vreme, skinite lonac sa šporeta i dodajte brašno. Na kraju posolite, promešajte i ostavite da se malo ohladi. Sipajte testo u dublju činiju i promešajte ručno. Zatim prebacite testo na sto i mesite dok ne postane glatko.

Umotajte testo u tanak rolat. Izrežite na komade veličine oraha, pa zatim testo uvijte u kuglu, prenosi informer.rs.

Testo oblikujte rukama u obliku malih palačinki. Zagrejte suvi tiganj na šporetu i pravite palačinke.

Pržite na jakoj vatri dok ne porumeni sa obe strane. Pečene palačinke stavite na kuhinjsku krpu i pokrijte drugim peškirom da se ne osuše. Premažite palačinke puterom. Složite kriške sira na hrpu, dodajte parče paradajza pa zatim peršun. Na kraju dodajte salatu. Pokrijte drugom palačinkom i poslužite. Prijatno!

1. Koja je tajna recepta?

U kipuću vodu dodaje se jogurt, zatim brašno, što daje posebno mekano i ukusno pecivo.

2. Zašto se koristi kipuća voda?

Topla voda pomaže da se sastojci brže povežu i da testo postane elastično i vazdušasto.

3. Koje sastojke treba pripremiti?

Osnovni su: voda, jogurt, brašno, so i prašak za pecivo. Po želji se mogu dodati začini ili sir.

4. Kakva je tekstura peciva?

Pecivo je mekano iznutra, a spolja blago hrskavo – idealno za doručak ili užinu.

